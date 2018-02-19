Эстония начнет оповещать об опасности по SMS и подумывает об убежищах

Чтобы вовремя оповещать народ, в стране необходимо создать систему предупреждения по SMS, подумать о сиренах и организовать с нуля возможность эвакуировать массы людей, предлагается в только что разработанной концепции защиты населения.
Положение, на самом деле, скверное. Примерно так можно подытожить анализ, подготовленный за два года рабочей группой по защите населения под руководством Госканцелярии, который кабинет правительства одобрил в четверг вечером.
Возглавляемая руководителем Лыунаского спасательного центра Марго Клаосом рабочая группа оценила готовность населения к кризисам как неудовлетворительную, а способность населения оказать сопротивление – как скверную. Исследования показывают, что люди редко или вообще не думают о том, что могут оказаться в чрезвычайной ситуации. Если же в страну вторгнется враг, в основном думают о том, как государство будет оповещать об этом граждан, как будет проходить эвакуация и как должны вести себя в конфликтах гражданские лица. Кроме того, из-за урбанизации в Эстонии уменьшается доля людей, которые в кризисной ситуации могли бы временно укрыться в сельской местности.
“К тем экстренным ситуациям, возникновение которых более вероятно, в Эстонии до сих пор готовились больше. Но все больше следует обращать внимание и на те опасности, вероятность которых до сих пор не была высока и выросла в последние годы”, - сказал Клаос Postimees.
“Если необходимые средства будут гарантированы, в ближайшие три-четыре года можно будет осуществить или запустить все наиболее важные действия”, - оценил глава Лыунаского спасательного центра Марго Клаос.
“Например, важно быть более готовыми к перебоям в работе жизненно важных услуг – электроснабжения и передачи данных. Эти перебои могут быть вызваны чрезвычайными погодными условиями, техногенными авариями, кибератаками и вооруженными конфликтами”, - отметил он.
Инструкция сразу для многих
Что делать, если в Эстонии случится, например, химическая катастрофа, эпидемия, лесной пожар или война? Неожиданно выясняется, что потребности населения во всех этих случаях будут одинаковыми.
Рабочая группа обнаружила, что в Эстонии сейчас нет технического решения, с помощью которого можно было бы немедленно оповестить людей в зависимости от того, где они находятся. Вместо этого до сих пор надеялись на СМИ и социальные сети.
Первым делом, по мнению рабочей группы, необходимо создать в Эстонии государственную систему оповещения по SMS, с помощью которой можно было бы оповестить об опасности население целого региона и дать им первое руководство к действию. Подобные системы уже существуют в Голландии, Литве, Германии, Венгрии, Исландии и Бельгии. В Эстонии создание такой системы обошлось бы приблизительно в 1,5 миллиона евро, а ее эксплуатация – еще в 1,2 миллиона.
Кроме того, государство могло бы задуматься об установке систем сирен в тех грустонаселенных местах, где вероятность экстренной ситуации наиболее высока. Одна из стран, лучше всего покрытых системой сирен, - это Швейцария, где по всей стране используется около 7500 сирен, которые покрывают более 99% заселенных районов. Проанализировав свою потребность в такой системе, в Норвегии в 2016 году пришли к выводу, что это наиболее надежная форма предупреждения населения, которую необходимо сохранить.
Поскольку в Эстонии сейчас нет места, где житель в экстренной ситуации мог бы получить информацию, по мнению рабочей группы, необходимо запустить кризисную телефонную линию. По ней в случае опасности близкие могли бы получит информацию о том, в какую больницу увезли пострадавших. На создание кризисной телефонной линии в течение следующих пяти лет ушло бы приблизительно 600 000 евро.
Печально обстоят дела и с запасами у населения. По данным 2017 года, лучше всего семьи были обеспечены товарами первой необходимости. Достаточные запасы еды на неделю есть у двух третей семей, но доступ к колодцу или другим источникам питьевой воды есть лишь у 37%.
Рабочая группа рекомендует способствовать тому, чтобы в Эстонии все могли приобрести запасы еды, воды и вспомогательных средств, с помощью которых каждый мог бы продержаться хотя бы неделю. Обучение действиям в кризисной ситуации необходимо более плотно вписать в учебную программу основной школы и гимназии, чтобы знание о том, как защитить себя и своих близких, было у всего общества.
Проблема в том, как организовать эвакуацию
Одно из слабых мест государства – способность к эвакуации. В мирное время установлен порядок руководства эвакуацией и определены те, кто обязан ее проводить, но, по мнению рабочей группы, нет подлинной готовности организовать эвакуацию. А в военное время проведение эвакуации и размещение людей в местах для нее не покрывается ресурсами, также не назначены и не обучены люди, которые необходимы для того, чтобы ее провести.
Если бы на Эстонию было осуществлено вооруженное нападение, эвакуация имела бы критическое значение, поскольку в Эстонии нет укрытий, которые предоставляли бы достаточную защиту от опасности. Позитивно, что Департамент полиции и погранохраны начал составлять масштабную концепцию эвакуации на случай чрезвычайной ситуации, которая должна быть готова в течение 2018 года. План составляется с расчетом, что в местах эвакуации можно будет разместить минимум 2% жителей местного самоуправления.
Однако создание возможностей для эвакуации в том числе и в случае войны – долгий и дорогостоящий процесс, подлинное содержание и цена которого должны выясниться в результате отдельной программы к 2019 году.
Та же проблема и с укрытиями. Оно защищает жизнь и здоровье людей от загрязнения, вызванного дымом от пожара, химического или радиоактивного заражения, а также от взрыва. В чрезвычайной ситуации достаточно укрыться во внутреннем помещении, но в случае военной угрозы в Эстонии не хватает инфраструктуры.
Из-за нехватки денег правительство в 1993 году приняло решение последовать примеру большинства европейских стран и не заниматься строительством и сохранением убежищ. Тогда в стране с советских времен сохранялись еще 280 убежищ и укрытий для 72 910 человек. Сейчас у государства нет представления о том, в каком состоянии находятся эти строения.
Одна из возможностей увеличить защищенность населения, по словам рабочей группы, состоит в том, чтобы создать укрытия для общественного пользования в общественных местах. Окупится ли этот план, должен показать анализ, который будет подготовлен и представлен правительственной комиссии по безопасности к концу года. Кроме того, государству необходимо создать стандарты и техническое руководство, чтобы жители в случае заинтересованности могли бы построить укрытия самостоятельно или сделать уже имеющиеся постройки более устойчивыми.
Большая работа предстоит и в плане того, как государство вообще будет информировать жителей, например, в случае войны. Решение должна будет найти правительственная группа по стратегической коммуникации, которая в этом году вырастет в несколько раз.
Все займет время
По словам главы Лыунаского спасательного центра Клаоса, после того как концепция будет разработана, важно найти деньги, чтобы претворить разработанные меры в жизнь. Будут ли найдены деньги, выяснится в ходе разработки государственной бюджетной стратегии, которая будет готова в апреле.
“Если будут гарантированы необходимые средства, в ближайшие три-четыре года можно будет предпринять или запустить все наиболее важные действия”, - оценил Клаос.
Это не означает, что за это время Эстония выйдет на образцовый уровень кризисной готовности. Чтобы в случае кризиса вести себя правильно, необходимы годы подготовки, и государство планирует начать со школ, работников госсектора и руководителей общин.