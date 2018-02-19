Эстония начнет оповещать об опасности по SMS и подумывает об убежищах

Поскольку в Эстонии сейчас нет места, где житель в экстренной ситуации мог бы получить информацию, по мнению рабочей группы, необходимо запустить кризисную телефонную линию. По ней в случае опасности близкие могли бы получит информацию о том, в какую больницу увезли пострадавших. На создание кризисной телефонной линии в течение следующих пяти лет ушло бы приблизительно 600 000 евро.

Печально обстоят дела и с запасами у населения. По данным 2017 года, лучше всего семьи были обеспечены товарами первой необходимости. Достаточные запасы еды на неделю есть у двух третей семей, но доступ к колодцу или другим источникам питьевой воды есть лишь у 37%.

Рабочая группа рекомендует способствовать тому, чтобы в Эстонии все могли приобрести запасы еды, воды и вспомогательных средств, с помощью которых каждый мог бы продержаться хотя бы неделю. Обучение действиям в кризисной ситуации необходимо более плотно вписать в учебную программу основной школы и гимназии, чтобы знание о том, как защитить себя и своих близких, было у всего общества.

Проблема в том, как организовать эвакуацию

Одно из слабых мест государства – способность к эвакуации. В мирное время установлен порядок руководства эвакуацией и определены те, кто обязан ее проводить, но, по мнению рабочей группы, нет подлинной готовности организовать эвакуацию. А в военное время проведение эвакуации и размещение людей в местах для нее не покрывается ресурсами, также не назначены и не обучены люди, которые необходимы для того, чтобы ее провести.

Если бы на Эстонию было осуществлено вооруженное нападение, эвакуация имела бы критическое значение, поскольку в Эстонии нет укрытий, которые предоставляли бы достаточную защиту от опасности. Позитивно, что Департамент полиции и погранохраны начал составлять масштабную концепцию эвакуации на случай чрезвычайной ситуации, которая должна быть готова в течение 2018 года. План составляется с расчетом, что в местах эвакуации можно будет разместить минимум 2% жителей местного самоуправления.

Однако создание возможностей для эвакуации в том числе и в случае войны – долгий и дорогостоящий процесс, подлинное содержание и цена которого должны выясниться в результате отдельной программы к 2019 году.

Та же проблема и с укрытиями. Оно защищает жизнь и здоровье людей от загрязнения, вызванного дымом от пожара, химического или радиоактивного заражения, а также от взрыва. В чрезвычайной ситуации достаточно укрыться во внутреннем помещении, но в случае военной угрозы в Эстонии не хватает инфраструктуры.

Из-за нехватки денег правительство в 1993 году приняло решение последовать примеру большинства европейских стран и не заниматься строительством и сохранением убежищ. Тогда в стране с советских времен сохранялись еще 280 убежищ и укрытий для 72 910 человек. Сейчас у государства нет представления о том, в каком состоянии находятся эти строения.

Одна из возможностей увеличить защищенность населения, по словам рабочей группы, состоит в том, чтобы создать укрытия для общественного пользования в общественных местах. Окупится ли этот план, должен показать анализ, который будет подготовлен и представлен правительственной комиссии по безопасности к концу года. Кроме того, государству необходимо создать стандарты и техническое руководство, чтобы жители в случае заинтересованности могли бы построить укрытия самостоятельно или сделать уже имеющиеся постройки более устойчивыми.

Большая работа предстоит и в плане того, как государство вообще будет информировать жителей, например, в случае войны. Решение должна будет найти правительственная группа по стратегической коммуникации, которая в этом году вырастет в несколько раз.

Все займет время

По словам главы Лыунаского спасательного центра Клаоса, после того как концепция будет разработана, важно найти деньги, чтобы претворить разработанные меры в жизнь. Будут ли найдены деньги, выяснится в ходе разработки государственной бюджетной стратегии, которая будет готова в апреле.

“Если будут гарантированы необходимые средства, в ближайшие три-четыре года можно будет предпринять или запустить все наиболее важные действия”, - оценил Клаос.