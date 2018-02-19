Фото: в грузовике нашли 4,5 млн контрабандных сигарет

В позапрошлую субботу чиновники Налогово-Таможенного департамента проверили грузовой автомобиль, в котором были обнаружены 4 498 000 контрабандных сигарет.
Фура с литовскими регистрационными номерами прибыла в Эстонию через Икла и в тот же день направилась в Палдиски на паром, отправлявшийся в Швецию. У таможенников возникли подозрения, что в прицепе среди груза могут быть спрятаны контрабандные сигареты.
«Согласно сопроводительным документам, находившиеся в грузовике окна были произведены в Латвии, однако на оконных рамах были указания на оконный завод другой страны», - сказал руководитель отдела расследований Налогово-таможенного департамента Сийм Рудисаар. Грузовик отправили на проверку, в ходе которой были обнаружены 225 000 пачек, в них было 4 498 000 сигарет с белорусской акцизной маркой, а также немаркированные сигареты, спрятанные внутри окон.
Для выяснения обстоятельств случившегося возбуждено уголовное дело. Окружной прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Элелийз Раттам, руководящая досудебным производством, сказала, что в ходе уголовного дела будут установлены подробности преступления, в том числе цепочка поставщиков и продавцов контрабанды, а также те, кто получают от этого доход.
Всего несколько недель назад, во второй половине января, также в порту Палдиски в грузовике были обнаружены 1 049 000 немаркированных табачных изделий.
«Обнаружить контрабанду тогда помогла ищейка, благодаря которой грузовик направили на дополнительную проверку», - добавил Рудисаар.
В прошлом году в порту Палдиски в ходе двух инцидентов было выявлено в общей сложности около 11 миллионов контрабандных сигарет, которые планировалось доставить через Палдиски и Швецию в Западную Европу. «Эти выявленные партии контрабандных сигарет показывают, что контрабандные сигареты через порт Палдиски пытаются доставить в Западную Европу, поэтому мы уделяем повышенное внимание проходящим порт Палдиски грузам», - сказал Рудиссаар.