Фото: в грузовике нашли 4,5 млн контрабандных сигарет

Фура с литовскими регистрационными номерами прибыла в Эстонию через Икла и в тот же день направилась в Палдиски на паром, отправлявшийся в Швецию. У таможенников возникли подозрения, что в прицепе среди груза могут быть спрятаны контрабандные сигареты.

«Согласно сопроводительным документам, находившиеся в грузовике окна были произведены в Латвии, однако на оконных рамах были указания на оконный завод другой страны», - сказал руководитель отдела расследований Налогово-таможенного департамента Сийм Рудисаар. Грузовик отправили на проверку, в ходе которой были обнаружены 225 000 пачек, в них было 4 498 000 сигарет с белорусской акцизной маркой, а также немаркированные сигареты, спрятанные внутри окон.

Для выяснения обстоятельств случившегося возбуждено уголовное дело. Окружной прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Элелийз Раттам, руководящая досудебным производством, сказала, что в ходе уголовного дела будут установлены подробности преступления, в том числе цепочка поставщиков и продавцов контрабанды, а также те, кто получают от этого доход.

Всего несколько недель назад, во второй половине января, также в порту Палдиски в грузовике были обнаружены 1 049 000 немаркированных табачных изделий.

«Обнаружить контрабанду тогда помогла ищейка, благодаря которой грузовик направили на дополнительную проверку», - добавил Рудисаар.