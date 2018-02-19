У Эстонии появился шанс выйти на восточные рынки

Эстония рассматривает Азербайджан в качестве потенциального коридора по выходу на рынки Ирана, Ближнего Востока и Индии, сказал Луби в интервью Trend.

По словам Луби, эстонские железнодорожные компании и порты имеют хорошие отношения с железнодорожным ведомством Азербайджана и Бакинским международным морским торговым портом.

«В настоящее время Эстония работает над открытием транзитного коридора между Скандинавией, Ближним Востоком и Центральной Азией», - сказал Луби, добавив, что в этом контексте Эстония внимательно следит за развитием сотрудничества между Баку и Тегераном.

Вице-канцлер подчеркнул, что Азербайджан играет очень важную роль в вопросе доступа к иранскому рынку.