У Эстонии появился шанс выйти на восточные рынки

По словам вице-канцлера Министерства экономики и коммуникаций (MKM) по экономическому развитию Вильяра Луби, Эстония рассматривает Азербайджан в качестве потенциального транзитного коридора между Северными странами и Ближним Востоком, пишет азербайджанское информагентство Trend.
Эстония рассматривает Азербайджан в качестве потенциального коридора по выходу на рынки Ирана, Ближнего Востока и Индии, сказал Луби в интервью Trend.
По словам Луби, эстонские железнодорожные компании и порты имеют хорошие отношения с железнодорожным ведомством Азербайджана и Бакинским международным морским торговым портом.
«В настоящее время Эстония работает над открытием транзитного коридора между Скандинавией, Ближним Востоком и Центральной Азией», - сказал Луби, добавив, что в этом контексте Эстония внимательно следит за развитием сотрудничества между Баку и Тегераном.
Вице-канцлер подчеркнул, что Азербайджан играет очень важную роль в вопросе доступа к иранскому рынку.
В настоящее время Азербайджан и Иран совместно с другими странами региона работают над созданием международного транспортного коридора «Север-Юг», который призван соединить Северную Европу с Индией и Юго-Восточной Азией, отмечает Trend.