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У Эстонии появился шанс выйти на восточные рынки

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Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

По словам вице-канцлера Министерства экономики и коммуникаций (MKM) по экономическому развитию Вильяра Луби, Эстония рассматривает Азербайджан в качестве потенциального транзитного коридора между Северными странами и Ближним Востоком, пишет азербайджанское информагентство Trend.

Эстония рассматривает Азербайджан в качестве потенциального коридора по выходу на рынки Ирана, Ближнего Востока и Индии, сказал Луби в интервью Trend.

По словам Луби, эстонские железнодорожные компании и порты имеют хорошие отношения с железнодорожным ведомством Азербайджана и Бакинским международным морским торговым портом.

«В настоящее время Эстония работает над открытием транзитного коридора между Скандинавией, Ближним Востоком и Центральной Азией», - сказал Луби, добавив, что в этом контексте Эстония внимательно следит за развитием сотрудничества между Баку и Тегераном.

Вице-канцлер подчеркнул, что Азербайджан играет очень важную роль в вопросе доступа к иранскому рынку.

В настоящее время Азербайджан и Иран совместно с другими странами региона работают над созданием международного транспортного коридора «Север-Юг», который призван соединить Северную Европу с Индией и Юго-Восточной Азией, отмечает Trend.

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