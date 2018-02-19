вторник, 20 февраля 2018 г.
"Как говорит моя мама, диплом ни одного хама не испортит" Тармо Таммисте
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Live Видео Галереи
  • Rus.Postimees.ee
  • Калейдоскоп
  • Картина дня: пожар в Rocca al Mare, допинг Крушельницкого и смерть после Тартуского марафона

Картина дня: пожар в Rocca al Mare, допинг Крушельницкого и смерть после Тартуского марафона

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Пожар в Rocca al Mare.

ФОТО: Sander Ilvest

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями понедельника.

В торговом центре вспыхнул пожар

Сегодня утром в торговом центре Rocca al Mare в Таллинне вспыхнул пожар, посетителей эвакуировали. Сейчас торговый центр закрыт. К полудню спасатели локализовали пожар, новых очагов возгорания не обнаружено. Читать далее...

Казус Крушельницкого

Допинг-проба В российского керлингиста Александра Крушельницкого, взятая на Олимпиаде-2018, оказалась положительной на мельдоний. Читать далее... Также сообщается, что Крушельницкий покинул Олимпийскую деревню. Читать далее...

Известный профессор умер после марафона

Вчера на Тартуском марафоне потерял сознание 51-летний мужчина, которого в критическом состоянии увезли в больницу. Как выяснилось позже, несчастный случай произошел с известным профессором географии Рейном Ахасом. Сегодня он скончался. Читать далее...

Автобусу Lux Ekspress пришлось сделать лишнюю остановку, чтобы спасти жизнь одному из пассажиров

Если обычно автобус Петербург-Таллинн едет по Нарвскому шоссе, не останавливаясь с маленьких населенных пунктах, то сегодня ночью пришлось сделать остановку в Локса, чтобы спасти жизнь человека. Читать далее...

Эстония начнет оповещать об опасности по SMS и подумывает об убежищах

Чтобы вовремя оповещать народ, в стране необходимо создать систему предупреждения по SMS, подумать о сиренах и организовать с нуля возможность эвакуировать массы людей, предлагается в только что разработанной концепции защиты населения. Читать далее...

На границе Эстонии и России задержали два вагона контрабанды на 400 000 долларов

Незаконный канал поставок из Эстонии в Россию раскрыли таможенники на железнодорожном пункте пропуска "Ивангород". Читать далее...

В грузовике нашли 4,5 миллиона контрабандных сигарет

В позапрошлую субботу чиновники Налогово-Таможенного департамента проверили грузовой автомобиль, в котором были обнаружены 4 498 000 контрабандных сигарет. Читать далее...

Nordica снова вынуждена отменять рейсы

Сегодня в редакцию Rus.Postimees обратился читатель, который сообщил, что авиакомпания Nordica снова массово отменяет и задерживает рейсы. По его словам, причиной может быть финансовое положение компании, у которой якобы нет денег на топливо. Читать далее...

Десятки фирм 23 февраля дадут своим сотрудникам выходной

Около тридцати предприятий присоединились к призыву посвященного столетию эстонской государственности веб-сайта EV100 предоставить 23 февраля выходной день своим работникам. Читать далее...

EuroPark не будет штрафовать 24 февраля

В день рождения Эстонской Республики, 24 февраля 2018 года, EuroPark не будет проверять свои уличные парковки! Читать далее...

Госконтролер: Таллинн и Харьюмаа действительно озолотились?

И хотя в дискуссии о распределении евроденег запросто может возникнуть мнение, будто Таллинн и окружающие его волости озолотились за счет евродотаций, на примере региональных дотаций, предназначенных на организацию социальной инфраструктуры, из которых в период с 2007 по 2016 годы Харьюмаа было выделено 345 миллионов евро, открывается совсем иная картина, пишет в своем блоге государственный контролер Алар Карис. Читайте далее...

В столице зафиксирован самый высокий за последние четыре года уровень безработицы

По данным Кассы страхования от безработицы, уровень зарегистрированной безработицы в Таллинне по-прежнему находится в тенденции роста. Читайте далее...

Вопрос читательницы: как расторгнуть брак с гражданином Эстонии, если я живу в другой стране?

«Я - гражданка Белоруссии, замужем за гражданином Эстонии. 9 января я вернулась в свою страну и хочу подать на развод. В Белоруссию муж для расторжения брака ехать отказывается, а в Эстонию ехать я просто боюсь. Как добиться развода и куда обратиться в этой ситуации?» - спрашивает читательница. Читайте далее...

Провалившийся под лед микроавтобус, в котором погибли четыре человека, вытащили на поверхность

В минувшую субботу из воды вытащили микроавтобус, провалившийся под лед в начале февраля на административной территории города Пярну между островом Мания и портом Муналайд. Читайте далее...

Мужчина упал на скользкой дороге и умер

В пятницу днем в полицию поступил вызов из города Курессааре в связи с тем, что случайный прохожий обнаружил лежащего на улице 48-летнего мужчину. Читайте далее...

Устроивший поножовщину в баре Силламяэ предстанет перед судом

Летом прошлого года в одном из баров Силламяэ двое мужчин выясняли отношения. Один из участников спора в тяжелом состоянии попал в больницу, а второго теперь будут судить по обвинению в покушении на убийство. Читайте дале...

Эстония проведет в мае самые крупные за всю свою историю военные учения

В Эстонии весной состоятся самые крупные за всю свою историю учения Siil 2018 ("Ёж 2018") с участием военных из 13 зарубежных государств. Читайте далее...

Жительницу Таллинна будут судить по обвинению в убийстве знакомого

Пыхьяская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором 53-летнюю женщину обвиняют в убийстве знакомого мужчины. Читайте далее...

Галерея: Дом Стенбока окрасился в цвета эстонского флага

Дом Стенбока по случаю начавшейся сегодня недели празднования юбилея Эстонской Республики окрасился в сине-черно-белые цвета. Здание правительства будет подсвечено в цвет флага Эстонии до восхода солнца 25 февраля. Читайте далее...

Актуально

Читать также

НАВЕРХ