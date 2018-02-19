Картина дня: пожар в Rocca al Mare, допинг Крушельницкого и смерть после Тартуского марафона

Вопрос читательницы: как расторгнуть брак с гражданином Эстонии, если я живу в другой стране?

«Я - гражданка Белоруссии, замужем за гражданином Эстонии. 9 января я вернулась в свою страну и хочу подать на развод. В Белоруссию муж для расторжения брака ехать отказывается, а в Эстонию ехать я просто боюсь. Как добиться развода и куда обратиться в этой ситуации?» - спрашивает читательница. Читайте далее...

Провалившийся под лед микроавтобус, в котором погибли четыре человека, вытащили на поверхность

В минувшую субботу из воды вытащили микроавтобус, провалившийся под лед в начале февраля на административной территории города Пярну между островом Мания и портом Муналайд. Читайте далее...

Мужчина упал на скользкой дороге и умер

В пятницу днем в полицию поступил вызов из города Курессааре в связи с тем, что случайный прохожий обнаружил лежащего на улице 48-летнего мужчину. Читайте далее...

Устроивший поножовщину в баре Силламяэ предстанет перед судом

Летом прошлого года в одном из баров Силламяэ двое мужчин выясняли отношения. Один из участников спора в тяжелом состоянии попал в больницу, а второго теперь будут судить по обвинению в покушении на убийство. Читайте дале...

Эстония проведет в мае самые крупные за всю свою историю военные учения

В Эстонии весной состоятся самые крупные за всю свою историю учения Siil 2018 ("Ёж 2018") с участием военных из 13 зарубежных государств. Читайте далее...

Жительницу Таллинна будут судить по обвинению в убийстве знакомого

Пыхьяская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором 53-летнюю женщину обвиняют в убийстве знакомого мужчины. Читайте далее...

Галерея: Дом Стенбока окрасился в цвета эстонского флага