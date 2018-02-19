Картина дня: пожар в Rocca al Mare, допинг Крушельницкого и смерть после Тартуского марафона

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями понедельника.
В торговом центре вспыхнул пожар
Сегодня утром в торговом центре Rocca al Mare в Таллинне вспыхнул пожар, посетителей эвакуировали. Сейчас торговый центр закрыт. К полудню спасатели локализовали пожар, новых очагов возгорания не обнаружено. Читать далее...
Казус Крушельницкого
Допинг-проба В российского керлингиста Александра Крушельницкого, взятая на Олимпиаде-2018, оказалась положительной на мельдоний. Читать далее... Также сообщается, что Крушельницкий покинул Олимпийскую деревню. Читать далее...
Известный профессор умер после марафона
Вчера на Тартуском марафоне потерял сознание 51-летний мужчина, которого в критическом состоянии увезли в больницу. Как выяснилось позже, несчастный случай произошел с известным профессором географии Рейном Ахасом. Сегодня он скончался. Читать далее...
Автобусу Lux Ekspress пришлось сделать лишнюю остановку, чтобы спасти жизнь одному из пассажиров
Если обычно автобус Петербург-Таллинн едет по Нарвскому шоссе, не останавливаясь с маленьких населенных пунктах, то сегодня ночью пришлось сделать остановку в Локса, чтобы спасти жизнь человека. Читать далее...
Эстония начнет оповещать об опасности по SMS и подумывает об убежищах
Чтобы вовремя оповещать народ, в стране необходимо создать систему предупреждения по SMS, подумать о сиренах и организовать с нуля возможность эвакуировать массы людей, предлагается в только что разработанной концепции защиты населения. Читать далее...
На границе Эстонии и России задержали два вагона контрабанды на 400 000 долларов
Незаконный канал поставок из Эстонии в Россию раскрыли таможенники на железнодорожном пункте пропуска "Ивангород". Читать далее...
В грузовике нашли 4,5 миллиона контрабандных сигарет
В позапрошлую субботу чиновники Налогово-Таможенного департамента проверили грузовой автомобиль, в котором были обнаружены 4 498 000 контрабандных сигарет. Читать далее...
Nordica снова вынуждена отменять рейсы
Сегодня в редакцию Rus.Postimees обратился читатель, который сообщил, что авиакомпания Nordica снова массово отменяет и задерживает рейсы. По его словам, причиной может быть финансовое положение компании, у которой якобы нет денег на топливо. Читать далее...
Десятки фирм 23 февраля дадут своим сотрудникам выходной
Около тридцати предприятий присоединились к призыву посвященного столетию эстонской государственности веб-сайта EV100 предоставить 23 февраля выходной день своим работникам. Читать далее...
EuroPark не будет штрафовать 24 февраля
В день рождения Эстонской Республики, 24 февраля 2018 года, EuroPark не будет проверять свои уличные парковки! Читать далее...
Госконтролер: Таллинн и Харьюмаа действительно озолотились?
И хотя в дискуссии о распределении евроденег запросто может возникнуть мнение, будто Таллинн и окружающие его волости озолотились за счет евродотаций, на примере региональных дотаций, предназначенных на организацию социальной инфраструктуры, из которых в период с 2007 по 2016 годы Харьюмаа было выделено 345 миллионов евро, открывается совсем иная картина, пишет в своем блоге государственный контролер Алар Карис. Читайте далее...
В столице зафиксирован самый высокий за последние четыре года уровень безработицы
По данным Кассы страхования от безработицы, уровень зарегистрированной безработицы в Таллинне по-прежнему находится в тенденции роста. Читайте далее...
Вопрос читательницы: как расторгнуть брак с гражданином Эстонии, если я живу в другой стране?
«Я - гражданка Белоруссии, замужем за гражданином Эстонии. 9 января я вернулась в свою страну и хочу подать на развод. В Белоруссию муж для расторжения брака ехать отказывается, а в Эстонию ехать я просто боюсь. Как добиться развода и куда обратиться в этой ситуации?» - спрашивает читательница. Читайте далее...
Провалившийся под лед микроавтобус, в котором погибли четыре человека, вытащили на поверхность
В минувшую субботу из воды вытащили микроавтобус, провалившийся под лед в начале февраля на административной территории города Пярну между островом Мания и портом Муналайд. Читайте далее...
Мужчина упал на скользкой дороге и умер
В пятницу днем в полицию поступил вызов из города Курессааре в связи с тем, что случайный прохожий обнаружил лежащего на улице 48-летнего мужчину. Читайте далее...
Устроивший поножовщину в баре Силламяэ предстанет перед судом
Летом прошлого года в одном из баров Силламяэ двое мужчин выясняли отношения. Один из участников спора в тяжелом состоянии попал в больницу, а второго теперь будут судить по обвинению в покушении на убийство. Читайте дале...
Эстония проведет в мае самые крупные за всю свою историю военные учения
В Эстонии весной состоятся самые крупные за всю свою историю учения Siil 2018 ("Ёж 2018") с участием военных из 13 зарубежных государств. Читайте далее...
Жительницу Таллинна будут судить по обвинению в убийстве знакомого
Пыхьяская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором 53-летнюю женщину обвиняют в убийстве знакомого мужчины. Читайте далее...
Галерея: Дом Стенбока окрасился в цвета эстонского флага
Дом Стенбока по случаю начавшейся сегодня недели празднования юбилея Эстонской Республики окрасился в сине-черно-белые цвета. Здание правительства будет подсвечено в цвет флага Эстонии до восхода солнца 25 февраля. Читайте далее...