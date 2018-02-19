Госконтролер: Таллинн и Харьюмаа действительно озолотились?

Оставив в стороне специфические условия подачи ходатайства на дотацию (какие самоуправления, в каких регионах или для каких областей деятельности, а также о суммах каких размеров могли ходатайствовать), можно увидеть, что в течение последних десяти лет лишь четверть предназначенных для развития инфраструктуры недвижимости дотаций дошла до пяти крупных городов: Тарту (32,2 миллиона евро), Таллинн (27,4 миллиона евро), Нарва (9,1 миллиона евро), Раквере (7,9 миллиона евро) и Кохтла-Ярве (6,2 миллиона евро).

Как видно, даже Тарту, который в четыре раза меньше Таллинна, получил больше денег, в то время как в Тарту в четыре раза меньше недвижимости, чем в столице. Подчеркну, что причиной этого может быть и то, что некоторым самоуправлениям не кажется разумным вкладывать в ходатайствование о маленьких дотациях те ресурсы, которые на это уходят.

У Таллинна самая большая потребность в инвестициях

Также нужно помнить, что дотации, выделяемые на приведение в порядок недвижимости, не дает всей картины региональных дотаций, хотя в прошлом проблемы с получением денег были именно у школ, детских садов и народных домов.

Однако больше всего проблем у инфраструктур крупных самоуправлений, и именно у крупных самоуправлений есть потребность в инвестициях, особенно у Таллинна, где сосредоточено больше всего потребителей услуг.

Если же посмотреть на дотации на душу населения, то больше всего дотаций было выделено Ярвамаа и Вырумаа, а меньше всего - самоуправлениям Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Таллинн вместе с окружающими его волостями вообще получил меньше всего дотаций – средняя дотация была 75 евро на душу населения.

Для приведения в порядок и строительства зданий в среднем по Эстонии выделено по 263 евро на одного человека. Больше всего денег получила волость Вяэтса, куда направили 2338 евро на одного человека. Меньше всего дотаций было выделено волости Виймси (13 евро на одного жителя).

И хотя у крупных самоуправлений больше возможностей производить инвестиции за счет собственных средств, в действительности, учитывая весь их портфель недвижимости и потребность в инвестициях, этого все же мало.

Например, с точки зрения способности инвестировать в административный период до октября 2017 года Таллинн занимал 57 место из 213 самоуправлений. С точки зрения суммы дотации, полученной в течение последних десяти лет на один квадратный метр, столица занимала одно из последних мест. Также выяснилось, что дотации, выделяемые на приведение в порядок объектов крупных самоуправлений, чаще всего были маленькими. Таким образом, нет причин утверждать, что Таллинн не нуждается в существенных дотациях на инвестиции.

Деньги нужно направлять туда, где есть развитие

Да, количество людей не должно быть единственным критерием при выделении дотации, но в целом это логично, что деньги нужно вкладывать туда, где они принесут больше всего пользы – в крупные центры и их окрестности: туда, где они создадут реальное и перспективное развитие, а также ускорят его.

Напомню, что деньги, полученные от налогоплательщиков других стран Европейского союза, предназначены для усиления нашего развития, но это не должно означать направление большого количества денег туда, где развития нет и, исходя из здравого смысла, нет причин ждать его (по демографическим и иным естественным и исходящим из мировых тенденций причинам).

Это стоит понять и тем, кто пытается продвигать конструкции, что при ходатайствовании об европейских средствах Эстония могла бы гипотетически выступать в качестве двух регионов и через это добиваться увеличения абсолютной суммы дотации Европейского союза. Явно наивно надеяться, что разрыв, который возник в ВВП per capita (на душу населения) между Таллинном/Харьюмаа и остальной Эстонией, исчезнет после такого распределения.