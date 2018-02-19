В столице зафиксирован самый высокий за последние четыре года уровень безработицы

По сравнению с декабрем прошлого года в январе количество безработных увеличилось на 592 человека. Если в декабре в Таллинне было 7909 зарегистрированных безработных, то в январе уже 8501. По сравнению с январем прошлого года количество зарегистрированных безработных увеличилось на 1000 человек: в январе 2017 года на учете Кассы страхования от безработицы находились 7583 безработных.

По словам вице-мэра Таллинна Тыниса Мёльдера, в последний раз уровень безработицы выше нынешнего был в апреле 2014 года, когда зарегистрированы были 9125 людей, не имевших рабочего места. «Тенденцию роста можно связать и с реформой трудоспособности, но определенно то, что город и страна должны работать во имя того, чтобы устойчиво исправить ситуацию. Во многих отраслях деятельности есть потребность в специалистах и большой спрос на рабочих с конкретными знаниями. Например, в медицине нам нужны медсестры и психиатры, а также врачи-специалисты по различным патологиям», - сказал Мёльдер.

Вице-мэр добавил, что конечно стоит посмотреть и на позитивные аспекты сегодняшней ситуации, отметив, что в 2012 году уровень безработицы был намного больше, чем теперь: «В Эстонии по-прежнему продолжается экономический рост, а количество свободных рабочих мест сейчас увеличивается. Если в декабре в Таллинне было 749 вакансий, то в январе – 874».