На границе между Россией и Финляндией поймали контрабандистов с "Лего" и сигаретами

Машина, набитая бытовой техникой и электроникой (пылесосами, грилями, ресиверами), а также детскими конструкторами, была остановлена 13 февраля на пункте пропуска "Торфяновка". По информации пресс-службы Северо-Западного таможенного управления, в "Тойоте Камри" из Финляндии возвращались в качестве пассажиров трое граждан России. Ни женщина-водитель, ни пассажиры о товарах в багажнике в таможенной декларации не упомянули. Однако осмотр выявил контрабанду общим весом 58 кг.

Товар изъяли, поскольку, исходя из количества, он был признан не предназначенным для личного пользования.

Днём позже на МАПП "Светогорск" из Финляндии в Россию прибыл "Рено", за рулём которого была россиянка. В её автомобиле таможенники нашли 252 пачки сигарет.