вторник, 20 февраля 2018 г.
"Как говорит моя мама, диплом ни одного хама не испортит" Тармо Таммисте
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Live Видео Галереи
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Банк Эстонии прокомментировал скандал в банковском секторе Латвии

Банк Эстонии прокомментировал скандал в банковском секторе Латвии

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Банк Эстонии. Иллюстративное фото.

ФОТО: Teet Malsroos/Õhtuleht

Банк Эстонии следит за тем, что происходит сейчас в банковском секторе Латвии, где в течение нескольких последних дней подозрение в уголовном преступлении предъявлено президенту Банка Латвии, под следствием оказался один коммерческий банк и в связи с еще одним коммерческим банком возбуждено уголовное расследование.

Об этом BNS сообщила в понедельник пресс-служба центробанка Эстонии, отметив, что пока рано оценивать, как именно скажется происходящее в Латвии на Эстонии.

«Мы внимательно следим за последними новостями из Латвии, однако как проблемы центробанка или коммерческих банков у наших соседей могут сказаться на Эстонии, делать выводы пока рано», - сказал BNS пресс-секретарь Банка Эстонии Вильяр Ряэск,

«Что касается банка ABLV Panka, то речь идет о латвийском финансовом учреждении, обслуживающем клиентов из числа нерезидентов, и у него прямых связей с финансовым сектором Эстонии нет, - пояснил Ряэск. - На сегодня пока рано оценивать последствия подозрений, выдвинутых в отношении банка ABLV как на банковский сектор Латвии в целом, так и на зарубежные его связи. Речь идет о банке, находящемся под непосредственным надзором Европейского центробанка; принимаемые в отношении него надзорные решения формируются с участием также Финансовой инспекции и Банка Эстонии».

Как стало известно в понедельник, президент Банка Латвии Илмар Римшевич по уголовному делу, возбужденному по 4-й части 330-й статьи Уголовного закона, подозревается в требовании и принятии взятки в крупном размере.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в Риге начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Екаб Страуме, в данном уголовном процессе два фигуранта: высокопоставленное должностное лицо Банка Латвии и одно физическое лицо. В деле фигурирует взятка в размере не меньше 100 тыс. евро.

Дело не связано с действующими в Латвии кредитными учреждениями и с высказанными Министерством финансов США подозрениями о нарушениях в "ABLV Bank".

Уголовное расследование начато 15 февраля 2018 года.

Как сообщалось, БПБК возбудило уголовное дело, по которому были задержаны Римшевич и предприниматель Марис Мартинсонс. В пятницу на рабочем месте и в частном доме Римшевича в Лангстини были проведены обыски.

Мартинсонс был освобожден из-под стражи, а для Римшевича был установлен залог в размере 100 тыс. евро, который уже внесен на счет Госказны одним из лучших друзей Римшевича.

Премьер-министр Марис Кучинскис сегодня после экстренного заседания правительства сообщил, что Римшевичу при избрании меры пресечения как минимум будет применен запрет занимать должность.

Он заявил, что начатый БПБК процесс, в рамках которого задержан Римшевич, не связан с "ABLV Bank" или другим финансовым учреждением. БПБК начало "беспощадную борьбу с махинациями в финансовом секторе", добавил он.

Американские специалисты планируют в ближайшие две недели приехать в Латвию, чтобы разъяснить выявленные в "ABLV Bank" нарушения, сообщил в интервью передаче телеканала LNT "900 секунд" министр экономики Арвил Ашераденс.

Сложившуюся в финансовом секторе Латвии ситуацию он назвал нехорошей. "Первая проблема в том, что американские коллеги прибудут в течение ближайших двух недель и точно разъяснят, что это за нарушения, и что следует делать дальше. Вторая - "ABLV Bank" банк находится под надзором Европейского центробанка (ЕЦБ) и в данный момент не вполне ясно, как управлять этим кризисом, поскольку президент Банка Латвии Илмар Римшевич на свое рабочее место не вернулся. Надо решить, кто будет работать с ЕЦБ, и каким образом мы будем действовать", - сказал он.

Правительство не намерено вкладывать в "ABLV Bank" государственные средства, заверил министр. "Тем не менее, это системный банк, и маловероятно, что все это останется без последствий... Я призвал бы сейчас не преувеличивать ситуацию и искать возможные решения для стабилизации деятельности банка", - сказал он.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) США ввела в отношении латвийского банка "ABLV Bank" санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Госказна США считает, что "ABLV Bank" вызывает подозрения в легализации незаконно нажитых средств и "сделал отмывание денег основой своей предпринимательской деятельности".

По сумме активов "ABLV Bank" - второй крупнейший банк в Латвии. Его крупнейшим акционерам - Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне - напрямую и опосредованно принадлежат 87,03% основного капитала банка. Облигации "ABLV Bank" котируются по списку ценных бумаг биржи "Nasdaq Riga".

Акции этого банка котируются в списке Рижской биржи Nasdaq. В понедельник Таллиннская биржа Nasdaq и Рижские биржи приостановили членство этого банка у них.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ