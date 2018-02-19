Банк Эстонии прокомментировал скандал в банковском секторе Латвии

Об этом BNS сообщила в понедельник пресс-служба центробанка Эстонии, отметив, что пока рано оценивать, как именно скажется происходящее в Латвии на Эстонии.

«Мы внимательно следим за последними новостями из Латвии, однако как проблемы центробанка или коммерческих банков у наших соседей могут сказаться на Эстонии, делать выводы пока рано», - сказал BNS пресс-секретарь Банка Эстонии Вильяр Ряэск,

«Что касается банка ABLV Panka, то речь идет о латвийском финансовом учреждении, обслуживающем клиентов из числа нерезидентов, и у него прямых связей с финансовым сектором Эстонии нет, - пояснил Ряэск. - На сегодня пока рано оценивать последствия подозрений, выдвинутых в отношении банка ABLV как на банковский сектор Латвии в целом, так и на зарубежные его связи. Речь идет о банке, находящемся под непосредственным надзором Европейского центробанка; принимаемые в отношении него надзорные решения формируются с участием также Финансовой инспекции и Банка Эстонии».

Как стало известно в понедельник, президент Банка Латвии Илмар Римшевич по уголовному делу, возбужденному по 4-й части 330-й статьи Уголовного закона, подозревается в требовании и принятии взятки в крупном размере.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в Риге начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Екаб Страуме, в данном уголовном процессе два фигуранта: высокопоставленное должностное лицо Банка Латвии и одно физическое лицо. В деле фигурирует взятка в размере не меньше 100 тыс. евро.

Дело не связано с действующими в Латвии кредитными учреждениями и с высказанными Министерством финансов США подозрениями о нарушениях в "ABLV Bank".

Уголовное расследование начато 15 февраля 2018 года.

Как сообщалось, БПБК возбудило уголовное дело, по которому были задержаны Римшевич и предприниматель Марис Мартинсонс. В пятницу на рабочем месте и в частном доме Римшевича в Лангстини были проведены обыски.

Мартинсонс был освобожден из-под стражи, а для Римшевича был установлен залог в размере 100 тыс. евро, который уже внесен на счет Госказны одним из лучших друзей Римшевича.

Премьер-министр Марис Кучинскис сегодня после экстренного заседания правительства сообщил, что Римшевичу при избрании меры пресечения как минимум будет применен запрет занимать должность.

Он заявил, что начатый БПБК процесс, в рамках которого задержан Римшевич, не связан с "ABLV Bank" или другим финансовым учреждением. БПБК начало "беспощадную борьбу с махинациями в финансовом секторе", добавил он.

Американские специалисты планируют в ближайшие две недели приехать в Латвию, чтобы разъяснить выявленные в "ABLV Bank" нарушения, сообщил в интервью передаче телеканала LNT "900 секунд" министр экономики Арвил Ашераденс.

Сложившуюся в финансовом секторе Латвии ситуацию он назвал нехорошей. "Первая проблема в том, что американские коллеги прибудут в течение ближайших двух недель и точно разъяснят, что это за нарушения, и что следует делать дальше. Вторая - "ABLV Bank" банк находится под надзором Европейского центробанка (ЕЦБ) и в данный момент не вполне ясно, как управлять этим кризисом, поскольку президент Банка Латвии Илмар Римшевич на свое рабочее место не вернулся. Надо решить, кто будет работать с ЕЦБ, и каким образом мы будем действовать", - сказал он.

Правительство не намерено вкладывать в "ABLV Bank" государственные средства, заверил министр. "Тем не менее, это системный банк, и маловероятно, что все это останется без последствий... Я призвал бы сейчас не преувеличивать ситуацию и искать возможные решения для стабилизации деятельности банка", - сказал он.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) США ввела в отношении латвийского банка "ABLV Bank" санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Госказна США считает, что "ABLV Bank" вызывает подозрения в легализации незаконно нажитых средств и "сделал отмывание денег основой своей предпринимательской деятельности".

По сумме активов "ABLV Bank" - второй крупнейший банк в Латвии. Его крупнейшим акционерам - Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне - напрямую и опосредованно принадлежат 87,03% основного капитала банка. Облигации "ABLV Bank" котируются по списку ценных бумаг биржи "Nasdaq Riga".