Эстонии придется расширить погранполосу на границе с РФ из-за высоких деревьев

По его словам, пограничная полоса на сухопутной части вместо планировавшихся ранее 10 метров будет расширена вглубь эстонской территории на всем ее протяжении в 136 километров в среднем на 13,5 метра, до 23,5 метров.

"Это вызвано тем, что при строительстве двух опытных участков длиной в 1,6 км каждый, выяснилось, что планировавшейся ширины не хватает. Так, например, в случае сильных ветров падающие деревья могут рухнуть на расположенные вплотную к границе технические средства и вывести их из строя", - пояснил министр.

Кроме того, пограничникам нужен лучший обзор и проходимость в ряде мест, предстоит спрямить углы на местности, сделать погранполосу более доступной для техники.

Министр отметил, что пограничная полоса будет расширена не на всем протяжении границы, а только в труднодоступных для наблюдения местах и лесополосах, прежде всего, где высота деревьев достигает 40 и более метров.

"В этих местах ширина полосы будет в среднем увеличена на 30 метров, в то же время в болотистой местности и там, где нет лесов, ширина может и не увеличиться", - сказал глава МВД.

Он признал, что уже завершившийся в связи с предыдущим проектом расширения погранполосы период выкупа у частных лиц земель, где пройдет более широкая полоса, придется начинать заново. Правительство на уже прошедшую и предстоящую деприватизацию земель выделило 939 млн 757 тыс. евро и планирует завершить расчеты с землевладельцами к концу нынешнего года.

Анвельт также сообщил, что запланированный ранее на 2019 год срок завершения строительства границы придется продлить. Так, только на строительство погранполосы "понадобится минимально 3 года, а наиболее реально - до 4 лет".

На возведение систем наблюдения и прочих технических средств понадобится также дополнительное время. Однако сроки и суммы, которые предстоит использовать на эти цели, будут названы по завершения проводимого в настоящее время департаментом полиции и пограничной охраны аудита и получения оценки со стороны пограничного агентства ЕС (FRONTEX), сказал Анвельт.

Он отметил, что правительство вернется к этим вопросам в мае, когда будут получены данные аудита и оценки FRONTEX.