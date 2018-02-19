Провалившийся под лед микроавтобус, в котором погибли четыре человека, вытащили на поверхность

Капитан и директор порта Яанус Юривете был немногословен. По словам Юривете, он сам на месте происшествия не присутствовал, однако знает, что микроавтобус, провалившийся на глубину в несколько сотен метров, вытащили из моря благодаря жителям деревни и все прошло без осложнений.

Микроавтобус Opel Vivaro провалился под лед в начале февраля, когда компания из шести человек решила отправиться на остров Мания в гости к родственникам. Сначала Opel заехал на паром Kihnu Virve, однако, когда стало ясно, что паром не отправляется на остров, компания покинула борт парома и выехала на лед.