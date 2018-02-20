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Наймодатель хочет получать деньги за квартиру наличными. Опасно ли это?

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ФОТО: Toomas Huik

Многие считают, что в оплате съемной квартиры наличными есть что-то подозрительное. Так ли это и в чем заключается опасность, разбирался портал Kodu

Наймодателю стоит договориться о получении оплаты наличными, если он хочет регулярно посещать свою сданную внаем квартиру и проверять, все ли там в порядке, пишет аналитик недвижимости Тыну Тоомпарк

Получение с квартиранта наличных денег позволяет ежемесячно заходить в квартиру, чтобы убедиться: наниматель соблюдает чистоту, ничего не испортил и не сломал. 

При расчете наличными наймодатель обязан написать расписку о получении оговоренной в договоре суммы. 

Тем не менее, чаще рассчитываются с помощью банковского перевода. Это намного проще для сторон, им не требуется тратить время на согласование времени встречи. Кроме того, не нужно снимать со счета точную сумму. 

Получение платы за наем наличными не означает, что наймодатель собирается скрывать свой доход. Конечно, ему нужно обязательно включить это в декларацию о доходах, чтобы избежать двух очень неприятных рисков. 

Первый риск - возможность оказаться уличенным в сокрытии доходов. За этим непременно последуют штраф, требование выплатить налог и причитающуюся по закону пеню. 

Второй риск заключается в том, что конфликты между нанимателем и наймодателем случаются довольно часто. И в случае расчета наличными у  недовольного чем-то нанимателя появляется возможность наказать собственника квартиры, пожаловавшись на него в Налогово-таможенный департамент. 

Важно иметь в виду, что начиная с 2016 года для частных наймодателей существует налоговая льгота: с полученных доходов за сдачу внаем недвижимости они должны платить не 20%, а всего 16%.

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