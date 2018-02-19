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Мужчина упал на скользкой дороге и умер

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Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Internet.

В пятницу днем в полицию поступил вызов из города Курессааре в связи с тем, что случайный прохожий обнаружил лежащего на улице 48-летнего мужчину.

Руководитель патрульной службы отдела полиции Курессааре Матис Сикк сказал, что внешние повреждения были вызваны тем, что мужчина упал на скользкой дороге и ударился головой о землю, передает Postimees со ссылкой на Saarte Hääl.

"К сожалению, скорая помощь не смогла спасти жизнь мужчине", — заметил Сикк, добавив, что выражает соболезнования близким.

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