Устроивший поножовщину в баре Силламяэ предстанет перед судом
19 февраля 2018 г., 18:49
Летом прошлого года в одном из баров Силламяэ двое мужчин выясняли отношения. Один из участников спора в тяжелом состоянии попал в больницу, а второго теперь будут судить по обвинению в покушении на убийство, передает rus.err.ee.
Как в понедельник, 19 февраля, сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в Вируской окружной прокуратуре, 42-летнего Максима обвиняют в попытке убийства.
Согласно обвинению, в июле прошлого года Максима ударили в одном из баров на бульваре Виру. После этого он сходил домой, взял там кухонный нож и вернулся обратно, чтобы разобраться со своим оппонентом - 27-летним мужчиной.