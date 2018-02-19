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Устроивший поножовщину в баре Силламяэ предстанет перед судом

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Суд. Иллюстративное фото.

ФОТО: Aldo Luud / Õhtuleht

Летом прошлого года в одном из баров Силламяэ двое мужчин выясняли отношения. Один из участников спора в тяжелом состоянии попал в больницу, а второго теперь будут судить по обвинению в покушении на убийство, передает rus.err.ee.

Как в понедельник, 19 февраля, сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в Вируской окружной прокуратуре, 42-летнего Максима обвиняют в попытке убийства.

Согласно обвинению, в июле прошлого года Максима ударили в одном из баров на бульваре Виру. После этого он сходил домой, взял там кухонный нож и вернулся обратно, чтобы разобраться со своим оппонентом - 27-летним мужчиной. 

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