Эстония проведет в мае самые крупные за всю свою историю военные учения

О предстоящих в мае маневрах рассказали в понедельник премьер-министру Юри Ратасу, посетившему главный штаб Сил обороны и ознакомившемуся с обзором операций и учений 2018 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.

В учениях, которые начнутся второго мая и продлятся две недели, примут участие более 13 тысяч военнослужащих Сил обороны, членов военизированной добровольческой организации Кайтселийт, а также солдат и офицеров из 13 зарубежных государств, сказали в пресс-службе. В ходе учений планируется проверить боеготовность сухопутных войск и резервистов, будет дана оценка реального уровня обороноспособности Эстонии.

"Важнее всего - готовность резервистов к мобилизации и участию в обороне Эстонии. Я очень надеюсь на активное участие в учениях всех резервистов и членов Кайтселийта, которые получат повестки", - сказал Ратас.

Премьер-министр призвал поддержать учения работодателей и семей призываемых.

По его словам, отсутствие на работе ценного специалиста может стать серьезной проблемой для работодателя, но он также вносит важный вклад в развитие свободной Эстонии. Также важно, чтобы к этому с пониманием отнеслись семьи участников учений.