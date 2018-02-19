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  • Эстония проведет в мае самые крупные за всю свою историю военные учения

Эстония проведет в мае самые крупные за всю свою историю военные учения

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Военные. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kaitsevägi

В Эстонии весной состоятся самые крупные за всю свою историю учения Siil 2018 ("Ёж 2018") с участием военных из 13 зарубежных государств.

О предстоящих в мае маневрах рассказали в понедельник премьер-министру Юри Ратасу, посетившему главный штаб Сил обороны и ознакомившемуся с обзором операций и учений 2018 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.

В учениях, которые начнутся второго мая и продлятся две недели, примут участие более 13 тысяч военнослужащих Сил обороны, членов военизированной добровольческой организации Кайтселийт, а также солдат и офицеров из 13 зарубежных государств, сказали в пресс-службе. В ходе учений планируется проверить боеготовность сухопутных войск и резервистов, будет дана оценка реального уровня обороноспособности Эстонии.

"Важнее всего - готовность резервистов к мобилизации и участию в обороне Эстонии. Я очень надеюсь на активное участие в учениях всех резервистов и членов Кайтселийта, которые получат повестки", - сказал Ратас.

Премьер-министр призвал поддержать учения работодателей и семей призываемых.

По его словам, отсутствие на работе ценного специалиста может стать серьезной проблемой для работодателя, но он также вносит важный вклад в развитие свободной Эстонии. Также важно, чтобы к этому с пониманием отнеслись семьи участников учений.

Заместитель командующего Силами обороны генерал-майор Индрек Сирель и начальник Генштаба генерал-майор Мартин Херем ознакомили премьер-министра с проводимыми Силами обороны операциями, в которых принимают участие около 60 эстонских военных. Они напомнили, что парламент по предложению правительства увеличил число военнослужащих в эстонской учебно-тренировочной миссии НАТО в Афганистане с 6 до 46.

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