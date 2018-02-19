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  • Глава банка Латвии, подозреваемый во взяточничестве, освобожден под залог в 100 тысяч евро

Глава банка Латвии, подозреваемый во взяточничестве, освобожден под залог в 100 тысяч евро

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Ильмар Римшевич.

ФОТО: wikipedia.com

Правоохранительные органы освободили президента Банка Латвии Ильмара Римшевича.

В понедельник вечером он был перевезен из следственного изолятора Госполиции в Чиекуркалнсе в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК).

На выходе из здания БПБК Римшевич заявил журналистам, что не признает свою вину, во вторник на пресс-конференции он намерен предоставить более подробные комментарии.

И.Римшевич освобожден под залог в размере 100 тыс. евро, который внес один из его близких друзей, сообщил адвокат Саулведис Варпиньш.

Как сообщило БПБК, установлен также запрет на выполнение должностных обязанностей.

Римшевич подозревается по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона в требовании и принятии взятки в крупном размере.

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