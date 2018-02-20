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Фото: в Пярну продается настоящая жемчужина югенд-стиля

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ФОТО: KV.EE

Большая и эффектная квартира в Пярну находится недалеко от моря в полностью реновированном историческом доме и выдержана в едином стиле, пишет портал Kodu

Здание реставрировано в 2011 году под наблюдением Департамента защиты памятников. В нем сохранено множество исторических деталей как на фасаде, так и в интерьере. Квартира, выставленная на продажу, выдержана в стиле югенд и находится на первом этаже этого двухэтажного дома. Она образована из соединенных вместе двух квартирных собственностей.  

ФОТО: KV.EE

В гостиной находится камин, который отпаливает всю квартиру. Если зима выдастс очень холодной, можно включить и электроотопление. В санузлах, бане и прихожей имеется и подогрев полов. 

ФОТО: KV.EE

В квартире четыре комнаты. Гостиная - проходная. Из нее можно попасть в прихожую и в кухню. Детально продуманная обстановка переносит нас на сто лет назад. 

ФОТО: KV.EE

Все комнаты выдержаны в едином стиле, и, на радость новым хозяевам, большая часть стильной мебели остается в квартире. 

ФОТО: KV.EE

В квартире две отдельно расположенных спальни. В большей на стенах и потолке сохранена оригинальные колонны и арка. 

ФОТО: KV.EE

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