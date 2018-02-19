Жительницу Таллинна будут судить по обвинению в убийстве знакомого
19 февраля 2018 г., 19:32
Пыхьяская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором 53-летнюю женщину обвиняют в убийстве знакомого мужчины, передает rus.err.ee.
"53-летней Светлане предъявлено обвинение в убийстве", - сообщил в понедельник, 19 февраля, корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь прокуратуры Каарел Каллас.
Согласно обвинению, 22 октября прошлого года, находясь в квартире в столичном районе Нымме, Светлана в порыве ссоры ударила знакомого мужчину ножом в шею. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
На данном этапе детали обвинения прокуратура не раскрывает.