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  • Жительницу Таллинна будут судить по обвинению в убийстве знакомого

Жительницу Таллинна будут судить по обвинению в убийстве знакомого

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Окровавленный нож. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Пыхьяская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором 53-летнюю женщину обвиняют в убийстве знакомого мужчины, передает rus.err.ee.

"53-летней Светлане предъявлено обвинение в убийстве", - сообщил в понедельник, 19 февраля, корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь прокуратуры Каарел Каллас.

Согласно обвинению, 22 октября прошлого года, находясь в квартире в столичном районе Нымме, Светлана в порыве ссоры ударила знакомого мужчину ножом в шею. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

На данном этапе детали обвинения прокуратура не раскрывает.

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