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Ученые: исключив из рациона всего один элемент, можно победить боль

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Глутамат натрия содержится во многих продуктах, например, в картофеле фри. Иллюстративное фото.

ФОТО: SAUL LOEB/AFP

Специалисты из Кении выяснили, что изменения в диете могут быть недорогим и эффективным средством от хронической боли. Исследователи нашли связь между хронической болью и потреблением глутамата натрия - известного усилителя вкуса, передает MEDdaily со ссылкой на The Deccan Chronicle.

В мозге глутамат является нейромедиатором. Он способен чрезмерно стимулировать и даже убивать нейроны. В новом исследовании приняли участие 30 человек. Участники в течение минимум 3 месяцев страдали от хронической боли и других симптомов (головных болей, хронической усталости, когнитивных нарушений и проблем со сном). 

Ученые оценивали эффективность исключения глутамата натрия, увеличения потребления воды и комбинации этих методов в борьбе с хронической болью по сравнению с парацетамолом. Исследование показало: сокращение количества глутамата натрия в рационе поспособствовало снижению выраженности симптомов у добровольцев. Так, вероятно, отказ от глутамата натрия может изменить жизнь людей с хронической болью. 

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