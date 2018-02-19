Ученые: исключив из рациона всего один элемент, можно победить боль

В мозге глутамат является нейромедиатором. Он способен чрезмерно стимулировать и даже убивать нейроны. В новом исследовании приняли участие 30 человек. Участники в течение минимум 3 месяцев страдали от хронической боли и других симптомов (головных болей, хронической усталости, когнитивных нарушений и проблем со сном).

Ученые оценивали эффективность исключения глутамата натрия, увеличения потребления воды и комбинации этих методов в борьбе с хронической болью по сравнению с парацетамолом. Исследование показало: сокращение количества глутамата натрия в рационе поспособствовало снижению выраженности симптомов у добровольцев. Так, вероятно, отказ от глутамата натрия может изменить жизнь людей с хронической болью.