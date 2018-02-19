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Трамп после бойни во Флориде поддержал усиление контроля при продаже оружия

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Дональд Трамп.

ФОТО: Pablo Martinez Monsivais/AP/Scanpix

Президент США Дональд Трамп поддерживает инициативу по усилению проверок покупателей при продаже огнестрельного оружия. Об этом в Белом доме сообщили после стрельбы в школе в городе Паркленд, жертвами которой стали 17 человек, и последовавшей за громким инцидентом серии акций против свободного владения оружием, которое в Соединенных Штатах гарантировано конституцией, передает newsru.com.

Как сообщил первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах, Трамп еще в минувшую пятницу обсудил с сенатором-республиканцем Джоном Корнином законопроект, представленный совместно с демократом Крисом Мерфи и нацеленный на усиление роли правительства в контроле за продажей оружия. "Несмотря на то что обсуждение [документа] продолжается и рассматриваются поправки, президент поддерживает усилия по совершенствованию федеральной системы проверок биографии [покупателей оружия]", - приводит CNN заявление представителя американской администрации.

Стрельба в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" в городе Паркленд (округ Бровард штата Флорида), жертвами которой стали 17 человек, произошла 14 февраля. 19-летний Николас Круз, открывший огонь, ранее был исключен из этого учебного заведения за нарушения дисциплины. Молодой человек был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах, а также имел при себе большой запас патронов.

В минувший четверг Круз предстал перед судом, где ему в официальном порядке были зачитаны обвинения. Он признал вину.

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