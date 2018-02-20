Фото и видео: на улице Сыле произошло сразу две аварии
20 февраля 2018 г., 7:05
Вчера вечером в Таллинне на улице Сыле произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия. Пострадал один человек, передает Postimees.
Около 21 часа Mercedes-Benz врезался в дорожный знак. Скорая помощь отвезла водителя в больницу на проверку здоровья.
Немного позже на том же самом месте произошла еще одна авария, проезжавший мимо места происшествия водитель Mercedes-Benz засмотрелся на случившееся и не заметил, что ехавший впереди Audi пропустил пешехода. Mercedes врезался в Audi. В этой аварии никто не пострадал.