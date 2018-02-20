Фото и видео: на улице Сыле произошло сразу две аварии

Немного позже на том же самом месте произошла еще одна авария, проезжавший мимо места происшествия водитель Mercedes-Benz засмотрелся на случившееся и не заметил, что ехавший впереди Audi пропустил пешехода. Mercedes врезался в Audi. В этой аварии никто не пострадал.