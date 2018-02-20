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Открыто движение по автотрассе по льду Чудского озера

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Выход на лед озера сейчас может быть опасен

ФОТО: Elmo Riig

Во вторник в 9 часов утра открылось движение по автотрассе по льду Чудского озера на маршруте порт Лааксааре — остров Пийриссаар.

Выезд на лед разрешен транспортным средствам весом до полутонны, сообщил BNS департамент шоссейных дорог.

Ведомство уточнило, что ледовая автотрасса протяженностью восемь километров открыта в светлое время суток, в период с 9 до 16 часов. Дорога размечена еловыми ветками, а на пятом километре, где накануне была обнаружена трещина во льду, организован объезд опасного участка.

Обслуживает ледовую трассу и следит за ее состоянием предприятие Eesti Teed AS, контактный телефон 59 186 242.

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