Открыто движение по автотрассе по льду Чудского озера
20 февраля 2018 г., 7:29
Во вторник в 9 часов утра открылось движение по автотрассе по льду Чудского озера на маршруте порт Лааксааре — остров Пийриссаар.
Выезд на лед разрешен транспортным средствам весом до полутонны, сообщил BNS департамент шоссейных дорог.
Ведомство уточнило, что ледовая автотрасса протяженностью восемь километров открыта в светлое время суток, в период с 9 до 16 часов. Дорога размечена еловыми ветками, а на пятом километре, где накануне была обнаружена трещина во льду, организован объезд опасного участка.
Обслуживает ледовую трассу и следит за ее состоянием предприятие Eesti Teed AS, контактный телефон 59 186 242.