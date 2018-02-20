Открыто движение по автотрассе по льду Чудского озера

Ведомство уточнило, что ледовая автотрасса протяженностью восемь километров открыта в светлое время суток, в период с 9 до 16 часов. Дорога размечена еловыми ветками, а на пятом километре, где накануне была обнаружена трещина во льду, организован объезд опасного участка.