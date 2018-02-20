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  • Приговоренный к 15 годам за убийство бездомного настаивает на оправдании

Приговоренный к 15 годам за убийство бездомного настаивает на оправдании

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Окровавленный нож. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Приговоренный к 15 годам за жестокое убийство бездомного в столичном районе Ласнамяэ 46-летний Валерий Геймонен настаивает на своем оправдании, передает Rus.err.

Как подтвердили корреспонденту портала rus.err.ee в Таллиннском окружном суде, защитник Геймонена обжаловал ноябрьское обвинительное решение суда первой инстанции. 

Изначально окружной суд планировал рассмотреть апелляцию во вторник, 20 февраля, но из-за занятости адвоката заседание перенесли на 14 марта. Само убийство произошло в марте прошлого года  в заброшенном депо на улице Раху в Ласнамяэ. 

В общей сложности, согласно обвинению, Валерий нанес 52-летнему Сергею 40 колото-режущих ран, три из которых оказались смертельными.

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