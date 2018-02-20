Приговоренный к 15 годам за убийство бездомного настаивает на оправдании

Изначально окружной суд планировал рассмотреть апелляцию во вторник, 20 февраля, но из-за занятости адвоката заседание перенесли на 14 марта. Само убийство произошло в марте прошлого года в заброшенном депо на улице Раху в Ласнамяэ.