Финны зарабатывают в среднем 17 евро в час

Средняя почасовая оплата в Финляндии в позапрошлом году составляла 17 евро, следует из отчета Центра статистики, передает Yle.
Среднее значение в данном случае – это медиана. За основу взяты брутто-зарплаты с возможными надбавками, без учета отпускных, поделенные на число отработанных часов. Почасовая зарплата держится на уровне 17 евро уже на протяжении нескольких лет.
Статистическая информация о структуре заработной платы свидетельствует, что медиана зарплат в регионе Уусимаа на пару евро выше, чем в остальных регионах страны. Разница объясняется тем, что в Уусимаа сконцентрировано больше высокооплачиваемых экспертов и руководителей, чем в остальной Финляндии.
Наибольшим заработком могут похвастаться врачи муниципального сектора, а также высокопоставленные чиновники и главы организаций.