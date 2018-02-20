Финны зарабатывают в среднем 17 евро в час

Среднее значение в данном случае – это медиана. За основу взяты брутто-зарплаты с возможными надбавками, без учета отпускных, поделенные на число отработанных часов. Почасовая зарплата держится на уровне 17 евро уже на протяжении нескольких лет.

Статистическая информация о структуре заработной платы свидетельствует, что медиана зарплат в регионе Уусимаа на пару евро выше, чем в остальных регионах страны. Разница объясняется тем, что в Уусимаа сконцентрировано больше высокооплачиваемых экспертов и руководителей, чем в остальной Финляндии.