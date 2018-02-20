Ученые рассказали, кому полезно ожирение

Ученые из Университета Техаса изучили истории болезни около 1900 человек с метастазирующей меланомой. Все пациенты получали химиотерапию, иммунотерапию или радионуклидную терапию. Исследование показало, что мужчинам с ожирением после лечения удавалось прожить от 27 до 37 месяцев. Мужчины с нормальным весом жили всего от 14 до 20 месяцев.