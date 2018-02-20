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Квартиры в центре Таллинна проданы еще до начала строительства

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ФОТО: Novira Capital

Почти четверть из 140 квартир в новом проекте Das Haus на углу улицы Сюда и Пярнуского шоссе проданы еще до начала строительства. По словам руководителя фирмы-девелопера Novira Capital Арве Мёльдера, работы будут полностью завершены к началу 2020 года. 

Новый проект преобразит долгое время пустовавший ценный участок недвижимости в центре столицы: на Пярнуском шоссе неподалеку от улицы Сюда будет возведен комплекс из четырех зданий оригинальной архитектуры. 

Жилой квартал под названием Das Haus  займет участок площадью почти 4900 квадратных метров. Будет построено 10 000 квадратных метров квартир, большинство из которых с просторными балконами и террасами. Также в квартале планируется небольшой апарт-отель, кафе-ресторан и магазины.  

При строительстве квартала будут сохранены уникальные деревья гинкго, а также обнаруженные остатки средневекового акведука. 

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