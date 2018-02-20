Квартиры в центре Таллинна проданы еще до начала строительства

Почти четверть из 140 квартир в новом проекте Das Haus на углу улицы Сюда и Пярнуского шоссе проданы еще до начала строительства. По словам руководителя фирмы-девелопера Novira Capital Арве Мёльдера, работы будут полностью завершены к началу 2020 года.