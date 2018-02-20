Торговый центр Rocca al Mare возобновил работу после вчерашнего пожара

Утром, 19 декабря, в торговом центре загорелась вентиляция, пожар также распространился на парковку на крыше здания.

"В основном речь идет об ущербе от воды – в средней части центра, там, где расположены рестораны и атриум. Поскольку после сигнала тревоги были автоматически опущены перегородки, остальную часть центра возгорание не затронуло", - сказала Лина Эйхлер, руководитель по коммуникациям и маркетингу управляющего торговым центром Rocca al Mare предприятия Citycon.