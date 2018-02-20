Касса самообслуживания запросто выявляет обманщика

«У нас не было таких проблем, чтобы кто-то пытался там что-то украсть. Это предполагается, но на самом деле этого нет», - сказал руководитель по связям с общественностью Coop Мартин Мийдо. В сеть магазинов Coop входят все магазины Maksimarket, Ehituskeskus, Konsum и региональные магазины A&O. По словам Мийдо, эстонские потребители правильные и законопослушные: «Никто особо не пытается не заплатить в такой кассе за одну шоколадку».

По его оценке, кассы самообслуживания безопаснее обычных касс и у них установлено несколько охранных решений, например, содержимое корзины взвешивается до и после покупки, на основании алгоритма касса выборочно проверяет покупателей и так далее.

«Благодаря анализу рано или поздно воры привлекают внимание охранников. Поскольку каждая Partnerkaart связана с данными клиента, обманы сведены к минимуму»,- прокомментировал безопасность касс самообслуживания специалист по связям с общественностью AS Selver Карл-Виллиам Васерик.

Функция безопасности большей части приборов, по словам Мийдо, такова, что магазины не будут ее раскрывать: «Я, конечно, не хочу давать информацию о том, что помогло бы ворам лучше спланировать и претворить в жизни свои замыслы».

Многократный контроль

Мийдо также не хочет говорить о тех единичных схемах обмана, которые предпринимались ворами: «Могу сказать лишь, что время от времени происходит такое, что через сканер пропускают меньше или даже больше товара, чем есть в корзине. Это не всегда происходит умышленно. Иногда клиент несколько раз проводит через сканер один и тот же товар, но эти ситуации решаются при помощи обслуживающего персонала».

Кроме того, касса самообслуживания снабжена несколькими охранными функциями, а за покупателями следят видеокамеры. В случае необходимости покупателям помогают работники магазина, которые приходят на помощь после нажатия соответствующей кнопки. При покупке алкоголя работник должен определить возраст клиента, до того покупатель не сможет оплатить свою покупку.

Кассы самообслуживания обновляются

Работник магазина поспешит с проверкой и в случае, если возникнет та самая разница в весе корзины, о которой мы говорили раньше, или какое-то другое подозрение.

По словам Мийдо, программное обеспечение касс постоянно обновляется, что, с одной стороны, добавляет безопасности, а, с другой, делает использование касс еще более удобным.

По словам специалиста по связям с общественностью AS Rimi Eesti Food Катрин Батс, обмануть и схитрить при оплате товара в кассе самообслуживания можно с той же вероятностью, что и в обычной кассе.

Она привела пример, что в магазинах используются разные охранные методы, которые помогают выявлять преступления как в торговом зале, так и в обычных кассах и в кассах самообслуживания.

«В кассе самообслуживания клиент должен сам сканировать товар и класть его на весы. Последние выявляют, правильный ли вес у товара», - отметила она. По ее словам, умышленные попытки обмануть обнаруживаются не часто.