Владимир Путин поздравил Керсти Кальюлайд с наступающим юбилеем Эстонской Республики
20 февраля 2018 г., 11:07
Президент России Владимир Путин во вторник направил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд поздравление по случаю национального праздника - Дня независимости Эстонской Республики.
Об этом во вторник в Фейсбуке сообщило в своем аккаунте посольство России в Эстонии.
«Президент России В.В.Путин направил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд поздравление по случаю национального праздника - Дня независимости Эстонской Республики и пожелал всем жителям Эстонии счастья, благополучия и всего самого доброго», - отмечается в сообщении посольства.