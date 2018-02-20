вторник, 20 февраля 2018 г.
"Война только начинается, и мы используем все возможные средства, чтобы защитить честь наших ребят" Елена Вяльбе
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Live Видео Галереи
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Владимир Путин поздравил Керсти Кальюлайд с наступающим юбилеем Эстонской Республики

Владимир Путин поздравил Керсти Кальюлайд с наступающим юбилеем Эстонской Республики

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Владимир Путин.

ФОТО: Sergey Guneev/Sputnik

Президент России Владимир Путин во вторник направил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд поздравление по случаю национального праздника - Дня независимости Эстонской Республики.

Об этом во вторник в Фейсбуке сообщило в своем аккаунте посольство России в Эстонии.

«Президент России В.В.Путин направил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд поздравление по случаю национального праздника - Дня независимости Эстонской Республики и пожелал всем жителям Эстонии счастья, благополучия и всего самого доброго», - отмечается в сообщении посольства.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ