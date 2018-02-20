Владимир Путин поздравил Керсти Кальюлайд с наступающим юбилеем Эстонской Республики

Об этом во вторник в Фейсбуке сообщило в своем аккаунте посольство России в Эстонии.

«Президент России В.В.Путин направил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд поздравление по случаю национального праздника - Дня независимости Эстонской Республики и пожелал всем жителям Эстонии счастья, благополучия и всего самого доброго», - отмечается в сообщении посольства.