Адвокат: чиновничий аппарат нужно сократить наполовину

«Повысим зарплаты остальным чиновникам в два раза и сократим в два раза сроки ведения административных дел. И тогда проверим, улучшится эффективность страны в два раза или чуть меньше», – сказал Райдла на проходившем в понедельник в концертном зале Nordea праздничном концерте «Правовая страна 100».

«И голландцы взвыли, когда в 1994 году правительство страны начало реформу законотворчества, конкретную цель которой связали со снижением административной нагрузки на 25 процентов. Сегодня голландскую реформу на международном уровне оценивают, как весьма успешную, причем, по мнению Всемирного банка, успех реформе обеспечила именно постановка цели в эти 25 процентов», - сказал Райдла в своей речи для судей, прокуроров, нотариусов, судебных исполнителей, адвокатов и законотворцев.

Райдла привел пример, что одним из важных методов для обуздания законотворчества станет запуск Стратегического центра Эстонии, при поддержке которого страна сможет быстрее и адекватнее реагировать на происходящие в окружающей среде изменения.

«Учитывая парламентарное государственное управление Эстонии, правильное место нахождения стратегического центра – рядом с премьер-министром, - сказал он. – У Эстонии есть все предпосылки стать примером динамичного государства и экспортировать свой опыт государственности».

Поскольку согласно прогнозу отчета о человеческом развитии численность населения Эстонии к 2100 году составит около 800 000 человек, Райдла не считает разумным не сокращать чиновничий аппарат.

«Действительно ли на фоне этих прогнозируемых цифр наш политический мейнстрим останется тем же и будет придерживаться того же мнения, мол, нужно и дальше пробиваться дальше с таким дорогим государством – пусть конституционных институций остается так же много, как сейчас, административные производства пусть будут такими же длинными, как сейчас, и будем писать так же много правовых актов, тогда можно быть уверенными, что чиновничий аппарат должен будет скорее расти, чем сокращаться», - сказал Райдла.