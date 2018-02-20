Фото: в центре Тарту возводится огромный жилой комплекс

Крупный девелоперский проект в Тарту - редкое и поэтому значительное событие на рынке недвижимости университетского города. На территории Аппаратного завода, где в советское время изготавливали холодильные установки и секретные части подводных лодок, вырастут жилые дома.
В районе улиц Рийа, Филосоофи и Эра вырастет жилой комплекс, подобного которому нет не только в Тарту, но и во всей Эстонии.
Планировка комплекса такова: в центре появятся дома с террасами на крыше, которые уступами будут понижаться по направлению к краям участка. Каждый уступ станет, с одной стороны, террасой квартиры верхнего этажа, а с другой, крышей и потолком квартиры нижнего этажа.
Такая архитектура свойственна, в большей степени, южным городам, но с успехом украсит и тартуский городской ландшафт.
Виды с террас и балконов будут открываться на Эма-йыги и городские районы.
Квартиры в жилом комплексе предполагаются разной планировки, на любой вкус: от одной до четырех комнат, площадью от 34 до 100 квадратных метров. Цены - от 80 000 до 290 000 евро.
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