среда, 21 февраля 2018 г.
"Как говорит моя мама, диплом ни одного хама не испортит" Тармо Таммисте
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Live Видео Галереи

Фото: в центре Тарту возводится огромный жилой комплекс

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: KV.EE

Крупный девелоперский проект в Тарту - редкое и поэтому значительное событие на рынке недвижимости университетского города. На территории Аппаратного завода, где в советское время изготавливали холодильные установки и секретные части подводных лодок, вырастут жилые дома.

В районе улиц Рийа, Филосоофи и Эра вырастет жилой комплекс, подобного которому нет не только в Тарту, но и во всей Эстонии. 

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Планировка комплекса такова: в центре появятся дома с террасами на крыше, которые уступами будут понижаться по направлению к краям участка. Каждый уступ станет, с одной стороны, террасой квартиры верхнего этажа, а с другой, крышей и потолком квартиры нижнего этажа. 

Такая архитектура свойственна, в большей степени, южным городам, но с успехом украсит и тартуский городской ландшафт.  

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Виды с террас и балконов будут открываться на Эма-йыги и городские районы. 

Квартиры в жилом комплексе предполагаются разной планировки, на любой вкус: от одной до четырех комнат, площадью от 34 до 100 квадратных метров. Цены - от 80 000 до 290 000 евро.

Больше фото и информации ЗДЕСЬ.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ