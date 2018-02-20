Лаури Хуссар: “русеющая” Эстония

Законопроект провалился, но история Финляндии знает сотни и тысячи случаев, когда воля или, скорее, желание Кремля заставить ее плясать под свою дудку одерживали верх. Так, например, на высших курсах по государственной обороне нельзя было обсуждать возможное нападение с востока – только с запада и севера. В постыдной ситуации Финляндия оказалась после Второй мировой войны, когда ей навязали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

Руководители государства во главе с Кекконеном более-менее старательно пытались его придерживаться. В Западной Европе за хождением Финляндии по канату наблюдали, затаив дыхание, процесс получил от бывшего долгие годы премьером Баварии Франца Йозефа Штрауса название «финляндизация». В широком смысле «финляндизация» означает подчинение небольшого демократического государства воле большого тоталитарного государства.

В Эстонии в последнее время это выражение можно услышать все чаще. Так пытаются определить высказывания, призывающие нормализовать эстонско-российские отношения (как будто Эстония может здесь много что сделать) и критикуют прозападную направленность эстонской внешней политики. Использовать слово “финляндизация” в данном контексте неуместно. Финляндизация означала самоцензуру, прагматичный выбор и неизбежность одновременно. У нас должно использоваться слово, которое характеризует деятельность, волей-неволей ведущую Эстонию в сферу влияния России и Кремля.

О какой деятельности идет речь? Это не финляндизация, не неизбежность, с которой приходится мириться, а скорее, убеждение какой-то группы, что именно с востока потекут благословенные молочные реки и там-то и находятся кисельные берега. Сюда относится и желание приуменьшить или свести к нулю преступления коммунизма и мнение, что контент, купленный на деньги налогоплательщиков на кремлевском пропагандистском канале, – это невинное информирование без какого-либо идеологического подтекста. Даже если это так, этим движут корысть и желание извлечь политическую выгоду. Факт, что таким образом служат интересам Кремля, напрочь при этом забывается. Эта деятельность выражается и в гневной критике НАТО и в желании продемонстрировать Эстонию как провалившееся государство, которое выслуживается перед своим союзником США. Неколько таких утверждений как будто взяты из основной программы ПБК, которая транслируется из Москвы.