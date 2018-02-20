Facebook удалил пост москвича, возмущенного арендой "только для славян"

Facebook удалил пост москвича Эмиля Аллахвердиева, в котором тот негодовал по поводу объявлений об аренде жилья "только для славян". В сообщении молодой человек, который родился и вырос в Москве в азербайджанской семье, пригрозил обратиться в суд, пишет Realty.newsru.com.
Сообщением Аллахвердиева поделились 1200 человек, а он сам стал героем телепрограммы и нескольких публикаций. Накануне Facebook удалил его запись, посчитав, что она "содержит открытое проявление агрессии в отношении людей по расовому, национальному и религиозному признаку".
Открыто заговорить о проблеме Эмиля Аллахвердиева подтолкнула собственная история. Он решил съехаться с девушкой и начал искать съемную квартиру. Москвич обнаружил, что довольно часто во многих объявлениях, например, на "Яндекс.Недвижимости", "Циане", Avito, "Юле" и других подобных сервисах встречается приписка "только для славян". Аллахвердиев посчитал это проявлением ксенофобии и пригрозил сайтам подать в суд, если они не решат эту проблему.
"Когда мне, гражданину Российской Федерации, говорят, что я не славянин, и это -повод меня выделять, я считаю это оскорблением и нарушением моих гражданских прав, дискриминацией. Нарушителем является как человек, который подает такое объявление, так и площадка - за то, что она молчаливо одобряет это и никак не борется", - пояснил свою позицию Эмиль Аллахвердиев газете Metro.
Под постом в Facebook на странице Аллахвердиева разгорелась бурная дискуссия на 1500 комментариев, а еще 1200 человек поделились записью. Участники обсуждения разделились на два лагеря: кто-то поддерживал Эмиля, а кто-то считал, что собственники жилья вправе сами выбирать жильцов и никто не должен им указывать, какие требования предъявлять будущим арендаторам.
Аллахвердиев дал интервью телеканалу "Дождь", об истории написали в нескольких изданиях. Facebook же посчитал пост провокационным и решил удалить его за то, что он якобы содержит открытую агрессию по расовому признаку.
Аллахвердиев заявил Metro, что не намерен останавливаться и уже готовит иски к "Циану" и другим сервисам аренды квартир. На просьбу прокомментировать ситуацию в Avito ответили, что сервис не имеет отношения к объявлениям - пользователи "без участия площадки определяют условия сделки и принимают решение о выборе арендаторов". "Яндекс.Недвижимость" и "Циан" не ответили на запросы.