Все в IKEA! Скоро там можно будет купить копии работ самых известных европейских фотохудожников
21 февраля 2018 г., 10:08
IKEA расширяет свой ассортимент. В результате сотрудничества с семью известными профессиональными фотохудожниками родилась коллекция настенных фотографий под названием NORRHASSEL, сообщает сайт торговой сети.
Несмотря на уход основателя фирмы-гиганта Ингвара Кампрада, жизнь мебельной корпорации не прекращается. К новым веяниям относится и результат сотрудничества предприятия с известными фотохудожниками.
Работы в разных стилях - портреты, пейзажи, динамичные городские сцены и многое другое - украсят стены жилищ множества покупателей в разных странах. Сколько будут стоить такие фотографии для интерьера, пока не оглашается. Известно только, что в продажу они поступят в августе.