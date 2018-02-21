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  • Все в IKEA! Скоро там можно будет купить копии работ самых известных европейских фотохудожников

Все в IKEA! Скоро там можно будет купить копии работ самых известных европейских фотохудожников

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ФОТО: Lars van de Goor/newsroom.inter.ikea.com

IKEA расширяет свой ассортимент. В результате сотрудничества с семью известными профессиональными фотохудожниками родилась коллекция настенных фотографий под названием NORRHASSEL, сообщает сайт торговой сети.  

Несмотря на уход основателя фирмы-гиганта Ингвара Кампрада, жизнь мебельной корпорации не прекращается. К новым веяниям относится и результат сотрудничества предприятия с известными фотохудожниками. 

Например, вот такой портрет.

ФОТО: Dmitry Ageev/newsroom.inter.ikea.com

Работы в разных стилях - портреты, пейзажи, динамичные городские сцены и многое другое - украсят стены жилищ множества покупателей в разных странах. Сколько будут стоить такие фотографии для интерьера, пока не оглашается. Известно только, что в продажу они поступят в августе.

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