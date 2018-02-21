Все в IKEA! Скоро там можно будет купить копии работ самых известных европейских фотохудожников

Несмотря на уход основателя фирмы-гиганта Ингвара Кампрада, жизнь мебельной корпорации не прекращается. К новым веяниям относится и результат сотрудничества предприятия с известными фотохудожниками.

Работы в разных стилях - портреты, пейзажи, динамичные городские сцены и многое другое - украсят стены жилищ множества покупателей в разных странах. Сколько будут стоить такие фотографии для интерьера, пока не оглашается. Известно только, что в продажу они поступят в августе.