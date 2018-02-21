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Фото: в Тюри продается легендарный бар Gösser

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ФОТО: KV.EE

Провинциальная недвижимость выглядит, как правило, очень интересно. Например, вот этот старый дом, когда-то принадлежавший тюриской церкви.

Объект находится в Тюри на улице имени Андреаса Куррикофф. Именно так пишется фамилия этого эстонского деятеля культуры и национального движения конца XIX века. В одно время в нем находился винный погреб, на котором и вырос этот домик, где работало известное всей округе заведение -  бар Gösser.

ФОТО: KV.EE

В доме два этажа, на которых находятся: собственно подвал с красивым сводчатым потолком, подсобные помещения бывшего предприятия общественного питания, помещения для отдыха и, как сказано в объявлении, жилые помещения.

ФОТО: KV.EE

Статус земельного участка площадью 874 м2 однако - коммерческий. Площадь помещений - 172,6 м2. Два года здание пустовало, поэтому, конечно же, требует генеральной уборки и ремонта на усмотрение нового собственника. 

Что касается удобств, то в доме есть вода и канализация, бойлер, душевая кабина, кухонная мебель, вентиляция, камин и сигнализация.  

Фотографии внутренних помещений смотрите ТУТ

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