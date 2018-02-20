Мария Юферева: поддерживаю введение в школах религиоведения

Давайте сразу договоримся, что вера – это личное дело каждого человека, и на уроках по религиоведению в задачи преподавателя не входит сделать учеников приверженцами той или иной веры.

Когда мы говорим о религиоведении, то в первую очередь обращается к огромному пласту истории, культуры и образования. Я думаю, что даже убежденные атеисты не будут спорить с тем, что религия оказала громадное влияние на развитие образования, книгопечатания, развития аналитических способностей и умение вести дискуссии. Исходя из этой логики, я не вижу причин, по которым мы должны создавать искусственные преграды для молодежи на пути получения этой информации.

Более того, и сегодня многие выстраивают свою жизнь в соответствии с определенными религиозными канонами. И для того, чтобы молодые люди смогли изучить многообразие современного мира и понять, по каким правилам он функционирует, им нужно знать хотя бы базовые основы разных религий. Только так они смогут полнее видеть общую картину мира и понимать окружающих людей.

Религиоведение отвечает вызовам современности

Я думаю, что современная школа должна давать знания, которые помогут человеку ориентироваться в постоянно меняющемся мире. Мы живем в мультикультурном обществе и, соответственно, имеем все шансы в повседневной жизни столкнуться с людьми, жизнь которых подчинена определенным религиозным канонам. Поэтому базовые знания и о различных конфессиях помогут избежать конфликтов и неловких ситуаций в общении с людьми.

Недавно я разговаривала со старшеклассниками на тему того, насколько доступна для них информация о религии, и знают ли они, где можно получить ответы на интересующие их вопросы. Оказалось, что большинство из них не знает, где можно было бы получить адекватные данные. Интернет, который является рассадником экстремизма, никак не может стать источником непредвзятой информации. И лишь единицы будут самостоятельно искать ответы на вопросы в церквях, синагогах и мечетях. Если родители тоже не сильно разбираются в вопросах религии и истории, то и они не смогут поделиться знаниями со своими детьми.

Я совершенно убеждена, что даже для того, чтобы стать убежденным атеистом, нужно быть знакомым с основами религии и историей церквей. Иначе ситуация будет напоминать анекдот «Не читал, но осуждаю».

Ласнамяэ запускает интерактивный проект «Церкви Таллинна»

Для того, чтобы заполнить брешь в познаниях молодежи, управа Ласнамяэ в сотрудничестве с ласнамяэским молодежным центром решила запустить цикл интерактивных лекций «Церкви Таллинна». Проект приурочен к столетнему юбилею Эстонской Республики. Цель этого начинания - познакомить старшеклассников с вековой историей таллиннских церквей и основными конфессиями, представленными в Эстонии.

Поскольку в районе Ласнамяэ проживает больше всего людей, следующих традициям православия, первый сезон интерактивных лекций будет посвящен знакомству с православными храмами Таллинна. В рамках проекта запланированы экскурсии в таллиннские церкви, интерактивные лекции и дискуссии. В настоящее время составляется план мероприятий, который нацелен на русскоязычных гимназистов района. Участники будут набираться на добровольной основе.