среда, 21 февраля 2018 г.
"Как говорит моя мама, диплом ни одного хама не испортит" Тармо Таммисте
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Live Видео Галереи
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Работники Ракверского мясокомбината устроят акцию протеста в Финляндии

Работники Ракверского мясокомбината устроят акцию протеста в Финляндии

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Раквереский мясокомбинат. Иллюстративное фото.

ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Работники ракверского мясокомбината HKScan в среду устроят демонстрацию у головной конторы компании в Турку.

Бастующие работники требуют уважения права работника быть членом профсоюза и повышения зарплат на комбинате, передает Yle.

Акция протеста начнется в 13.00. В тот же день доверенные лица комбинатов HKScan соберутся для обсуждения возможной акции в поддержку своих эстонских коллег. Также доверенные лица шведских работников HKScan выразили готовность принять меры в знак солидарности с эстонскими работниками.

Исполнительный директор HKScan Яри Латванен считает сложившуюся ситуацию досадной.

– За акцией стоят 11 человек, хотя у нас в Эстонии работают 1300 человек. Мы каждый год повышали зарплаты на шесть процентов, и зарплаты у нас на 19 % выше среднего уровня заработной платы эстонского работника пищевой промышленности. Проблема в том, что в Эстонии лишь небольшая часть сотрудников являются членами профсоюза. При этом мы провели очень хорошие переговоры с представителями персонала, избранными самими сотрудниками.

26 работников мясокомбината HKScan в Раквере бастуют уже две недели. Государственный посредник по трудовым спорам Эстонии Меэлис Виркебау дал разрешение на проведение забастовки после того, как переговоры между работниками и работодателем закончились безрезультатно. Работодатель отклонил посредническое предложение, которое представители работников были готовы одобрить.

В демонстрации в Турку будет участвовать 20 работников из Эстонии.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ