Работники Ракверского мясокомбината устроят акцию протеста в Финляндии

Бастующие работники требуют уважения права работника быть членом профсоюза и повышения зарплат на комбинате, передает Yle.

Акция протеста начнется в 13.00. В тот же день доверенные лица комбинатов HKScan соберутся для обсуждения возможной акции в поддержку своих эстонских коллег. Также доверенные лица шведских работников HKScan выразили готовность принять меры в знак солидарности с эстонскими работниками.

Исполнительный директор HKScan Яри Латванен считает сложившуюся ситуацию досадной.

– За акцией стоят 11 человек, хотя у нас в Эстонии работают 1300 человек. Мы каждый год повышали зарплаты на шесть процентов, и зарплаты у нас на 19 % выше среднего уровня заработной платы эстонского работника пищевой промышленности. Проблема в том, что в Эстонии лишь небольшая часть сотрудников являются членами профсоюза. При этом мы провели очень хорошие переговоры с представителями персонала, избранными самими сотрудниками.

26 работников мясокомбината HKScan в Раквере бастуют уже две недели. Государственный посредник по трудовым спорам Эстонии Меэлис Виркебау дал разрешение на проведение забастовки после того, как переговоры между работниками и работодателем закончились безрезультатно. Работодатель отклонил посредническое предложение, которое представители работников были готовы одобрить.