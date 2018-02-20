Легальный шантаж: можно ли получить скидку у оператора мобильной связи?

Еженедельник «МК-Эстония» выяснил, как получить у мобильного оператора скидку, и какой клиент наиболее выгоден для сети.
«У нас в одной сети три номера: я, муж и папа. Как-то я изучала прейскуранты других мобильных операторов и поняла, что мы платим совсем не мало. Честно признаюсь, не думала оставаться в этой сети или как-то шантажом выбивать себе выгодную цену, просто решила уйти. Но как только мой мобильный оператор узнал, что другая сеть забирает себе целых три номера, со мной связались и сделали такое предложение, которое заставило меня остаться», – рассказывает Анна.
Похожая ситуация была и у Светланы, которая не собиралась никуда уходить, но на нее представители конкурирующего мобильного оператора вышли сами. Светлана платила 10 евро за пакет, в котором было всего 120 минут разговорного времени и 500 Мб интернета. Конкурирующая сеть предложила ей 1500 минут, 16 Гб интернета и 500 SMS за 6 евро, на что Светлана, естественно, согласилась. Но как только начался процесс перевода телефонного номера, со Светланой связался ее мобильный оператор, узнал о сделанном предложении и перебил ставку – 1000 минут разговорного времени, 15 Гб интернета и 400 SMS за 5 евро. Женщина согласилась и не стала никуда уходить из сети, в которой уже 11 лет.
Правда, не всегда все происходит так, как хотят клиенты.
Николай тоже думал получить более выгодное предложение от той сети, в которую хотел перейти.
Показывал им предложения других операторов, намекал, что перейдет к конкурентам, но получилось так, что у конкурентов все равно выходило дешевле. Значит, в борьбе за абонента хороши не все средства, и какой-то предел все-таки есть.
Кто-то теряет, кто-то находит
Согласно опубликованной информации, количество подключений к мобильной сети Telia к концу 2017 года достигло 925 200. У Elisa Eesti по состоянию на конец прошлого года было 672 516 подключений. Tele2 Eesti оказывает свои услуги порядка 504 000 абонентам. Распределение абонентов между сетями очень неравномерное: у Telia номеров почти в два раза больше, чем в Tele2. Однако стоит помнить, что количество абонентов не равно количеству физических лиц, потому что у одного человека может быть несколько номеров.
Клиенты ходят туда-сюда, сменяют операторов, но бывают и всплески.
Так, за первые девять месяцев 2014 года из Tele2 ушли 5787 абонентов, которые очень неравномерно распределились между Elisa и тогда еще EMT – 5012 и 775 номеров соответственно. А за январь-август 2016 года, по данным Департамента технического надзора, Tele2 покинули 2515 клиентов мобильной связи, в то время как число клиентов Telia за тот же период увеличилось на 1336, а Elisa – на 1186.
Но в целом соотношение сил, по данным Департамента конкуренции, и раньше выглядело примерно так же, как сейчас. За последние пять лет разве что количество абонентов Tele2 уменьшилось, тогда как другие сети несколько нарастили свои объемы.
Согласно инсайдерской информации, у разных сетей разные цели и разные планы. Для кого-то важен оборот в денежном эквиваленте, кто-то гонится за количеством сим-карт. Но как бы там ни было, никто не хочет отпускать клиентов к конкурентам. Так от чего же зависит, сделают вам предложение, от которого невозможно отказаться, или нет?
Уход нужно объяснить
«Если клиент выражает желание перейти из сети Telia в сеть другого оператора, мы беседуем с ним, выясняя причины, по которым он принял это решение. Понимание этих причин помогает сформировать пакет услуг и условий, которые будут более оптимальными для клиента», – отвечает руководитель по связям с общественностью компании Telia Ирина Кузина.
Она поясняет, что в каждом случае применяется индивидуальный подход, поскольку в портфеле Telia (в том числе и исторически, со времен бытности ЕМТ) имеется множество разнообразных комбинаций услуг и условий, на базе которых заключались и заключаются договоры.
«Если речь идет о нестандартном запросе, мы отдельно анализируем историю наших взаимоотношений с клиентом, свои возможности, будущие перспективы и т. п. », – добавляет Ирина Кузина.
В Tele2 также ответили, что прилагают все усилия, чтобы удовлетворить пожелания клиента и не расставаться с ним, то есть выясняют причину желания уйти и ищут индивидуальный вариант решения проблемы.
«При составлении предложения может получиться, что клиент получит более дешевое решение, так как разные пакеты включают в себя разный объем услуг. Например, замена пакета может повлечь за собой появление неограниченного количества разговорного времени и уменьшение объема данных, если выясняется, что на самом деле клиент такого большого объема, какой предполагает текущий пакет, не использует», – объясняет руководитель по коммуникациям и PR компании Tele2 Eesti Керли Линк.
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