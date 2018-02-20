Легальный шантаж: можно ли получить скидку у оператора мобильной связи?

«У нас в одной сети три номера: я, муж и папа. Как-то я изучала прейскуранты других мобильных операторов и поняла, что мы платим совсем не мало. Честно признаюсь, не думала оставаться в этой сети или как-то шантажом выбивать себе выгодную цену, просто решила уйти. Но как только мой мобильный оператор узнал, что другая сеть забирает себе целых три номера, со мной связались и сделали такое предложение, которое заставило меня остаться», – рассказывает Анна.

Похожая ситуация была и у Светланы, которая не собиралась никуда уходить, но на нее представители конкурирующего мобильного оператора вышли сами. Светлана платила 10 евро за пакет, в котором было всего 120 минут разговорного времени и 500 Мб интернета. Конкурирующая сеть предложила ей 1500 минут, 16 Гб интернета и 500 SMS за 6 евро, на что Светлана, естественно, согласилась. Но как только начался процесс перевода телефонного номера, со Светланой связался ее мобильный оператор, узнал о сделанном предложении и перебил ставку – 1000 минут разговорного времени, 15 Гб интернета и 400 SMS за 5 евро. Женщина согласилась и не стала никуда уходить из сети, в которой уже 11 лет.

Правда, не всегда все происходит так, как хотят клиенты.

Николай тоже думал получить более выгодное предложение от той сети, в которую хотел перейти.

Показывал им предложения других операторов, намекал, что перейдет к конкурентам, но получилось так, что у конкурентов все равно выходило дешевле. Значит, в борьбе за абонента хороши не все средства, и какой-то предел все-таки есть.

Кто-то теряет, кто-то находит

Согласно опубликованной информации, количество подключений к мобильной сети Telia к концу 2017 года достигло 925 200. У Elisa Eesti по состоянию на конец прошлого года было 672 516 подключений. Tele2 Eesti оказывает свои услуги порядка 504 000 абонентам. Распределение абонентов между сетями очень неравномерное: у Telia номеров почти в два раза больше, чем в Tele2. Однако стоит помнить, что количество абонентов не равно количеству физических лиц, потому что у одного человека может быть несколько номеров.

Клиенты ходят туда-сюда, сменяют операторов, но бывают и всплески.

Так, за первые девять месяцев 2014 года из Tele2 ушли 5787 абонентов, которые очень неравномерно распределились между Elisa и тогда еще EMT – 5012 и 775 номеров соответственно. А за январь-август 2016 года, по данным Департамента технического надзора, Tele2 покинули 2515 клиентов мобильной связи, в то время как число клиентов Telia за тот же период увеличилось на 1336, а Elisa – на 1186.

Но в целом соотношение сил, по данным Департамента конкуренции, и раньше выглядело примерно так же, как сейчас. За последние пять лет разве что количество абонентов Tele2 уменьшилось, тогда как другие сети несколько нарастили свои объемы.