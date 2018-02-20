Российский МИД: в Сирии пострадали десятки граждан России и СНГ

Агентство РИА «Новости» ранее сообщило, что речь идет именно о гибели россиян и выходцев из СНГ, однако из сообщения на сайте МИД следует, что речь идет о нескольких десятках раненых, а новой информации о погибших нет.

«В ходе недавнего военного столкновения, в котором никаким образом не участвовали военнослужащие Российской Федерации и не применялись штатные технические средства, есть погибшие граждане России и стран СНГ, об этом уже говорилось, есть и раненые - их несколько десятков», - говорится в сообщении.

«Как уже отмечалось, в Сирии находятся российские граждане, поехавшие туда по своей воле и с разными целями. Не дело министерства иностранных дел оценивать правомочность и законность таких их решений», - отмечает ведомство.

Ранее российский МИД сообщал, что располагает информацией о возможной гибели в Сирии пяти россиян в результате авиаудара коалиции во главе с США и наличии пострадавших. Тогда же официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что военнослужащих среди погибших россиян не было.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью Би-би-си, что информация о сотнях погибших россиян - это «попытки спекулировать на войне», и попытки, по его словам, «не очень корректны».

На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о возможном разгроме в Сирии отряда россиян из так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Различные российские и зарубежные издания писали, что всего там могли погибнуть от 11 до нескольких сотен россиян.

Удар, в результате которого могли погибнуть россияне, был нанесен 7 февраля международной коалицией под руководством США. Американская сторона утверждает, что отряд, который они обстреляли, пытался напасть на поддерживаемых США сирийских повстанцев.

Российское оборонное ведомство придерживается другой точки зрения. По его данным, на поддерживаемых США повстанцев никто не нападал, а группа, по которой был нанесен удар, проводила операцию против запрещенной в России группировки «Исламское государство».