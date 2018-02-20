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  • Госпрокуратура не стала возбуждать дело по факту заказа Таллинном передач у ПБК

Госпрокуратура не стала возбуждать дело по факту заказа Таллинном передач у ПБК Херкель: мы найдем возможность обрезать крылья этому телеканалу!

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Автомобиль ПБК.

ФОТО: ANDRES HAABU/PM/SCANPIX BALTICS

Государственная прокуратура не нашла в самом факте заказа передач у русскоязычного телеканала Первый Балтийский (ПБК), оформленного городской управой Таллинна, состава преступления и не стала возбуждать дело, как на том настаивала оппозиционная фракция Свободной партии в Рийгикогу.

Об этом BNS сообщил представитель партии, по словам которого, в представленном Государственной прокуратурой ответе значится, что как на основании заявления о преступлении, поданного партией, так и собранной самой прокуратурой информации, в действиях мэрии Таллинна нет признаков преступления. По оценке Госпрокуратуры, у следственных органов нет оснований возбуждать уголовное дело.

Фракция Свободной партии, комментируя это решение, отметила, что займется поиском возможностей внести поправки в действующее законодательство в связи с данным случаем.

«Я по-прежнему расцениваю действия властей Таллинна как воровство - злоупотребление общественными деньгами и как поддержку враждебного по отношению к Эстонии телеканала и поддержку кандидатов от Центристской партии. Раз Госпрокуратура не в состоянии на основании нынешнего законодательства увидеть суть проблемы так же, как ее видят многие граждане и как ее вижу я, то моя обязанность как депутата парламента состоит в том, чтобы найти возможность откорректировать законодательство должным образом», - сказал BNS депутат от Свободной партии Андрес Херкель. По его словам, в нынешнем виде законодательство Эстонии порождает в гражданах Эстонии разочарование, особенно в канун столетнего юбилея Эстонской государственности.

«Я намерен в предстоящие праздничные дни еще основательнее углубиться в законодательство и найти возможности прекратить растранжиривание общественных денег, а также обрезать крылья ПБК», - добавил Херкель.

В интервью Postimees Херкель заявил, что, по имеющимся у него данным, недавний анализ содержания передач телеканала ПБК показывает, что голоса избирателей, благодаря которым центристы пришли на прошлых местных выборах к власти в Таллинне, были украдены с помощью денег налогоплательщиков.

«Во время Сависаара такое же происходило с общественными деньгами в открытую – все таллиннцы могли это видеть на плакатах и в различные видео. В данном случае это делается еще в более безумном виде, так как происходит через телеканал, который распространяет в отношении Эстонии враждебную пропаганду», - отмечает Херкель.

Он отметил, что на все вопросы, связанные с Михаилом Кылвартом и возможной коррупцией, премьер-министр Юри Ратас отвечал, что в политике важнее всего голоса и их количество внушительное.

«Сейчас проведенный Олегом Самородним анализ говорит нам, что эти голоса были украдены. А что еще более безумно – украдены с помощью общественных денег. И это очень важная вещь – с помощью общественных денег и через промосковский телеканал», - отметил Херкель на страницах Postimees.

«Если мы следим за маленькими уездными газетами и тем, как в них перед выборами представляют в позитивном ключе того или иного старейшину, то несомненно, что и это коррупция. Но теперь дело (председателя горсобрания Таллинна - прим. ред) Михаила Кылварта создает очень критический масштабный эффект», - отметил Херкель.

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