Галерея: один из тяжелейших танков в мире готовится в Тапа к параду

Дислоцированные в Тапа военнослужащие 1-й пехотной бригады в преддверии парада проверили работу техники и водительские навыки.
«Мы проверили технику, которая отправится из Тапа на парад, от внедорожников Mercedes Benz GD до принадлежащих союзникам танков Challenger. Мы проверили техническое состояние и оценили соответствие движения подразделений уставу», - сказал майор Марек Сюгис из командования поддержки.
Challenger - один из самых тяжелых в мире современных танков, он весит свыше 60 тонн.
На предстоящем в субботу параде в Таллинне 1-ю пехотную бригаду будут представлять Вируский и Калевский пехотные батальоны, Скаутский батальон, инженерный, артиллерийский, противозенитный и тыловой батальоны, противотанковая рота и разведрота, которые задействуют 86 единиц техники.
В составе бригады в параде также примет участие дислоцированная в Тапа боевая группа НАТО, состоящая из британских и датских военнослужащих.