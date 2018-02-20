Галерея: один из тяжелейших танков в мире готовится в Тапа к параду

«Мы проверили технику, которая отправится из Тапа на парад, от внедорожников Mercedes Benz GD до принадлежащих союзникам танков Challenger. Мы проверили техническое состояние и оценили соответствие движения подразделений уставу», - сказал майор Марек Сюгис из командования поддержки.

Challenger - один из самых тяжелых в мире современных танков, он весит свыше 60 тонн.

На предстоящем в субботу параде в Таллинне 1-ю пехотную бригаду будут представлять Вируский и Калевский пехотные батальоны, Скаутский батальон, инженерный, артиллерийский, противозенитный и тыловой батальоны, противотанковая рота и разведрота, которые задействуют 86 единиц техники.