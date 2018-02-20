Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 20 февраля, подписал закон о реинтеграции Донбасса, официально именуемый "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", передает Newsru.com.
Порошенко сообщил на своей странице в Facebook, что принятый ранее Верховной Радой закон подписан. Украинский лидер отметил, что документ усиливает правовую базу для применения ВСУ (вооруженных сил Украины) с целью отражения российской агрессии, определяет основные параметры защиты прав и свобод гражданского населения, страдающего от российской оккупационной администрации на временно оккупированных территориях и определяет механизм возврата этих территорий".
При этом на прошедшем во вторник заседании военного кабинета Украины Порошенко поручил руководству силовых структур страны в кратчайшие сроки подготовиться к смене формата операции в Донбассе, сообщает "112 Украина". "Я в кратчайшие сроки ожидаю соответствующих предложений по изменению формата на выполнение этого закона. Прошу подготовить мне кандидатуру командующего объединенных сил, представить предложение относительно положения об объединении в оперативный штаб", - сказал глава государства.
Порошенко отметил, что соответствующие предложения будут закреплены указом президента. "Срок - до 1 апреля нужно будет завершить соответствующие подготовительные процедуры", - уточнил украинский лидер.