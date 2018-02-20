Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

Порошенко сообщил на своей странице в Facebook, что принятый ранее Верховной Радой закон подписан. Украинский лидер отметил, что документ усиливает правовую базу для применения ВСУ (вооруженных сил Украины) с целью отражения российской агрессии, определяет основные параметры защиты прав и свобод гражданского населения, страдающего от российской оккупационной администрации на временно оккупированных территориях и определяет механизм возврата этих территорий".

При этом на прошедшем во вторник заседании военного кабинета Украины Порошенко поручил руководству силовых структур страны в кратчайшие сроки подготовиться к смене формата операции в Донбассе, сообщает "112 Украина". "Я в кратчайшие сроки ожидаю соответствующих предложений по изменению формата на выполнение этого закона. Прошу подготовить мне кандидатуру командующего объединенных сил, представить предложение относительно положения об объединении в оперативный штаб", - сказал глава государства.