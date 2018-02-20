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  • Неизвестные прокололи у машины все четыре шины

Неизвестные прокололи у машины все четыре шины

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ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

15 февраля в 22.55 в полицию поступило сообщение о том, что в Пайде у припаркованной на улице Вайну машине прокололи все четыре колеса, пишет Järva Teataja.

Старший участковый Пайдеского полицейского участка Прийт Сёэрд сказал, что патруль зафиксировал следы на месте происшествия и заслушал свидетеля. "Для выяснения обстоятельств случившегося начато производство о проступке по статье 218 Пенитенциарного кодекса о проступке против имущества".

Сёэрд призвал людей, которые видят по соседству незнакомцев или странно ведущих себя людей, сообщать об этом в полицию. "Сбор такой информации позволяет полиции быть в курсе происходящего в городе и иногда помогает найти виновника", - сказал он.

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