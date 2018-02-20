Сторонники Асада попали под огонь турецких военных при попытке прорваться в Африн

Агентство отмечает, что в эфире сирийского государственного телевидения 20 февраля были показаны кадры, на которых к Африну подходит колонна из 20 транспортных средств, перевозящих военных. Местные жители также рассказали о появлении в районе Африна бойцов военизированных формирований, поддерживающих сирийские правительственные войска, передает Newsru.com.

Вскоре сирийское телевидение сообщило, что турецкие военнослужащие обстреляли зону, через которую проехали автомобили с проправительственными военными. По предварительной информации, обстрел привел к тому, что несколько журналистов, освещающих события в Африне, были вынуждены покинуть опасный район.

По информации турецкого новостного агентства Anadolu, сирийским проправительственным войскам пришлось отступить сразу после входа в район Африна из-за обстрела со стороны турецких военных. Как уточняет агентство Reuters, турки открыли огонь после того, как сторонники Асада зашли в город Африн.

Примечательно, что ранее 20 февраля агентство со ссылкой на представителя YPG заявило, что курдские "Силы народной самообороны" опровергли информацию о достижении соглашения с Дамаском о вводе правительственных войск в Африн для совместного отражения турецкого наступления. По словам собеседника журналистов, никакого соглашения нет, есть только призыв курдов к сирийской армии прийти и защитить государственные границы.

Накануне, 19 февраля, советник правительства Африна Бадран Чия Курд рассказал агентству Reuters, что вооруженные формирования сирийских курдов и официальный Дамаск достигли соглашения по вводу правительственных сил в район. Он заявил, что правительственные силы могут прийти на подмогу курдским бойцам уже в ближайшие два дня.

На прошлой неделе официальный представитель YPG Резан Хидду также заявил телеканалу "Аль-Маядин" о достигнутой договоренности по вводу сирийской армии в Африн "для защиты его населения от атак турецких войск и банд наемников". Он отметил, что проправительственные подразделения уже начали логистические приготовления для размещения в подвергшемся нападению регионе.

Кроме того, 14 февраля заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад заявил на пресс-конференции в Дамаске, что сирийские власти предпринимают необходимые шаги по отражению турецкой агрессии. Он подчеркнул, что регион Африн, куда вторглись турецкие войска, является неотъемлемой частью сирийской территории.

Турция между тем продолжает утверждать, что не ведет войну с Сирией, а проводит антитеррористическую операцию. Президент Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник, 19 февраля, пригрозил сирийским властям во главе с Башаром Асадом последствиями, если Дамаск будет сотрудничать с военными отрядами курдов.