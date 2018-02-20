Прокуратуру могут наделить более широкими полномочиями для борьбы с коррупцией

Действующее законодательство позволяет выдвигать подобные требования лишь со стороны самих местных властей, но они, как указала канцлер юстиции Юлле Мадизе, с исками не торопятся.

"Сегодня имеется возможность, что местное самоуправление не делает заявление, чтобы этот ущерб был погашен. В этой ситуации нет другой возможности, чем дать прокуратуре такую возможность пойти в суд и сказать, что здесь есть ущерб или кто-то воровал деньги, и эти деньги должны быть возвращены в бюджет", - считает глава фракции Партии реформ Ханно Певкур.