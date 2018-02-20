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Прокуратуру могут наделить более широкими полномочиями для борьбы с коррупцией

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Коррупция.

ФОТО: Gerhard Vlcek/PhanterMedia/Scanpix

Парламентская оппозиция в лице реформистов и свободников потребовала предоставить прокуратуре полномочия взыскивать материальный ущерб с коррупционеров в местных органах власти, которые своими действиями нанесли материальный урон городу или волости, - соответствующий законопроект был представлен в Рийгикогу, сообщает Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

Действующее законодательство позволяет выдвигать подобные требования лишь со стороны самих местных властей, но они, как указала канцлер юстиции Юлле Мадизе, с исками не торопятся.

"Сегодня имеется возможность, что местное самоуправление не делает заявление, чтобы этот ущерб был погашен. В этой ситуации нет другой возможности, чем дать прокуратуре такую возможность пойти в суд и сказать, что здесь есть ущерб или кто-то воровал деньги, и эти деньги должны быть возвращены в бюджет", - считает глава фракции Партии реформ Ханно Певкур.

По словам председателя правовой комиссии Рийгикогу Яануса Карилайда (Центристская партия), парламенту необходимо решить, обязать ли местное самоуправление взыскивать ущерб со своего проштрафившегося чиновника или наделить этими полномочиями Министерство финансов и Государственную прокуратуру.

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