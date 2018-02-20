Тысячи клиентов Elisa столкнулись с проблемой

Многие клиенты Elisa в последнее время жалуются на то, что дигибоксы перезагружаются чаще, чем раньше. В Elisa порталу ERR Uudised сказали, что у десятой части их клиентов, действительно, наблюдается нарушение программного обеспечения, которое вызывает почти ежедневную перезагрузку цифровых ресиверов.