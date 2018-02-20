В Риге заявили об информационной атаке на Латвию

Накануне крупнейший акционер Norvik banka Григорий Гусельников в разговоре с агентством AP рассказал, что связанные с Римшевичем лица требовали у его финансовой организации отмывать деньги российского происхождения, передает Newsru.com.

Гусельников и другие акционеры банка в своем заявлении в международный арбитражный суд утверждают, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора, вероятно речь идет о Римшевиче, вымогали взятки, чтобы местная Комиссия рынка финансов и капитала не оказывала давление на банк.

По оценке Минобороны Латвии, велика вероятность организованной извне широкомасштабной информационной атаки, продолжение которой, возможно, последует, передает Rus.TVNET со ссылкой на ЛЕТА.

Минобороны Латвии обращает внимание на то, что эта операция по структуре и исполнению идентична тому, что наблюдалось в предвыборный период в США, Франции и Германии.

Проведенный Минобороны анализ свидетельствует, что источником операции стала запись журналиста агентства АР Карло Пиовано в соцсети твиттер 19 февраля в 19.05 с отсылкой на сайт «AP News» и фотографией, на которой запечатлен Римшевич в компаниии несколько человек.

Проверка фотографии в базе данных международного фотоагентства «Scanpix» показала, что эта фотография помещена там третьей стороной вчера, а не в 2010 году.

Далее эта новость и фотография были распространены интернет-порталами, которые до этого о Латвии ничего не сообщали, включая «India Everyday», «Idaho Press», «The North Platte Telegraph», «Conservative Angle», «The Fresno Bee», «Last Minute Christmas». На некоторых из них эта конкретная статья - единственная публикация такого рода. Этот метод используется для увеличения объема информации за короткий период.

Это может свидетельствовать об очень широкой информационной операции по очернению имиджа Латвии и подрыву доверия общества к государству. С высокой долей вероятности можно предположить, что последует ее продолжение с целью извне повлиять на внутреннюю политику Латвии и предстоящие в октябре этого года выборы Сейма, подчеркивают в Минобороны страны.

Накануне Римшевич был освобожден из-под ареста под залог, который внес за него "хороший друг". Об этом сообщил адвокат чиновника Саулведис Варпиньш. Римшевич не признает свою вину. Местное Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), впрочем, не стало настаивать на содержании главы Центробанка под стражей в течение всего расследования.