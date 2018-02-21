Россия обвинила Украину в попытке решить ситуацию на Донбассе силовым путем

"Подписание Петром Порошенко закона о реинтеграции Донбасса стало логичным продолжением политики Киева по эскалации напряженности на юго-востоке Украины. Подписав закон, он подтвердил нацеленность Киева на силовое решение внутриукраинского конфликта", - подчеркнул Лукашевич, комментируя документ, который квалифицирует Россию как государство-агрессора, оккупировавшее часть украинских территорий.

По его словам, "закон о реинтеграции Донбасса прямо противоречит духу и букве минского комплекса мер, одобренного резолюцией Совета Безопасности ООН N2202, закрепляет государственную поддержку преступлений Вооруженных сил Украины и радикалов-националистов".

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник, в свою очередь, заявил о том, что Порошенко своим шагом подтвердил недоговороспособность Киева по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе.

Порошенко внес соответствующий законопроект в Верховную Раду в октябре 2017 года, охарактеризовав документ как сигнал и для Донбасса, и для Крыма о том, что они неотъемлемая часть Украины, которая делает все возможное, чтобы их вернуть. В прошлом месяце Рада приняла этот закон: за него проголосовали 280 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

В МИД РФ посчитали, что закон о реинтеграции Донбасса подтверждает линию Киева на решение проблемы силовым путем. "В этих целях будет создан утверждаемый президентом Украины некий "объединенный оперативный штаб", который получит возможность планировать и задействовать вооруженные силы против мирного населения на всей территории страны, и не обязательно только на юго-востоке. Причем без формального введения военного положения", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Министерство отметило, что украинский президент Петр Порошенко "получает неограниченные, близкие к диктаторским, полномочия на подавление инакомыслия и недовольства". "Иначе, как подготовкой к новой войне, это назвать нельзя", - сделали вывод в МИДе.