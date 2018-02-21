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Железнодорожники министерству: тяжелого ДТП можно было избежать

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ФОТО: Martin Ilustrumm

Вчера утром грузовик протаранил пассажирский поезд. В ДТП пострадали девять человек, в том числе, машинист, проводник и водитель грузовика, которого вырезали из кабины. Но этого ДТП можно было избежать, пишет Профсоюз железнодорожников Эстонии.

«Железнодорожникам очень жаль, что с самым безопасным транспортом происходят такие несчастные случаи. В 2014 году, когда в ДТП на переезде Раазику погибли два человека и 12 пострадали, профсоюз предложил Eesti Raudtee и министерству сделать переезды более безопасными. Получили ответ, что для этого необходимо много денег и наши переезды безопасны. Посмотрите, как мало на железной дороге ДТП. К счастью, никто во вчерашней аварии не погиб. Но печально, что не происходит никаких изменений на переездах без шлагбаума», - говорит председатель Профсоюза железнодорожников Олег Чубаров.

Согласно отчету Департамента технического надзора за 2016 год, уровень безопасности на железной дороге и качестве услуг поездов оценивается с учетом происходящих в течение года ДТП и показателей безопасности, связанных с происшествиями. Для расчета уровня безопасности движения на железной дороге используются три показателя: число погибших, число пострадавших и число самоубийств. Также анализируются влияющие на безопасность случаи (например, проезд поезда на запрещающий свет светофора), технические происшествия и столкновения подвижного состава с транспортом.

Профсоюз заверил, что продолжит требовать обеспечения безопасности на переездах. В этом вопросе их поддержало руководство Eesti Raudtee, которое решило установить на всех переездах третьей категории как светофоры, так и шлагбаумы.

«Для нас важно, чтобы машинист, проводник и пассажиры в целости и сохранности доехали из дома на работу и с работы домой. Каждый раз у переезда без шлагбаума, машинист оказывается в ситуации, при которой он должен быть готов к тому, что кто-то может резко выехать перед поездом. А поезд не может сразу затормозить – это опасно для всех, кто в нем находится. Это приводит к возникновению стресса.  В Европе уже давно занимаются тем, что снабжают переезды шлагбаумами», - объясняет лидер профсоюзов.

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