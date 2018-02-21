Железнодорожники министерству: тяжелого ДТП можно было избежать

«Железнодорожникам очень жаль, что с самым безопасным транспортом происходят такие несчастные случаи. В 2014 году, когда в ДТП на переезде Раазику погибли два человека и 12 пострадали, профсоюз предложил Eesti Raudtee и министерству сделать переезды более безопасными. Получили ответ, что для этого необходимо много денег и наши переезды безопасны. Посмотрите, как мало на железной дороге ДТП. К счастью, никто во вчерашней аварии не погиб. Но печально, что не происходит никаких изменений на переездах без шлагбаума», - говорит председатель Профсоюза железнодорожников Олег Чубаров.

Согласно отчету Департамента технического надзора за 2016 год, уровень безопасности на железной дороге и качестве услуг поездов оценивается с учетом происходящих в течение года ДТП и показателей безопасности, связанных с происшествиями. Для расчета уровня безопасности движения на железной дороге используются три показателя: число погибших, число пострадавших и число самоубийств. Также анализируются влияющие на безопасность случаи (например, проезд поезда на запрещающий свет светофора), технические происшествия и столкновения подвижного состава с транспортом.

Профсоюз заверил, что продолжит требовать обеспечения безопасности на переездах. В этом вопросе их поддержало руководство Eesti Raudtee, которое решило установить на всех переездах третьей категории как светофоры, так и шлагбаумы.