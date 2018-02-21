Михаил Кылварт подтвердил намерение возглавить отделение Центристской партии в Ласнамяэ

Сам Кылварт подтвердил корреспонденту портала rus.err.ee , что выставит свою кандидатуру на этот пост.

"С учетом того мандата доверия, который мне оказали жители Ласнамяэ на муниципальных выборах, этот шаг выглядит логичным", - сказал Кылварт, который ранее руководил центристами Пыхья-Таллинна.