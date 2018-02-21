Михаил Кылварт подтвердил намерение возглавить отделение Центристской партии в Ласнамяэ
21 февраля 2018 г., 7:39
Председатель Таллиннского горсобрания Михаил Кылварт с большой долей вероятности возглавит ласнамяэское отделение Центристской партии. Выборы руководства партийной ячейки пройдут в среду вечером.
Сам Кылварт подтвердил корреспонденту портала rus.err.ee, что выставит свою кандидатуру на этот пост.
"С учетом того мандата доверия, который мне оказали жители Ласнамяэ на муниципальных выборах, этот шаг выглядит логичным", - сказал Кылварт, который ранее руководил центристами Пыхья-Таллинна.
В настоящее время исполняющей обязанности главы ласнамяэского отделения Центристской партии является старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.