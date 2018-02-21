Госдеп рассказал, как США наказали российскую оборонку

"Мы считаем, что смогли остановить транзакции на более чем три миллиарда долларов", - заявила она. Нойерт добавила, что срыв этих сделок, по сути, является наказанием для России (цитата по сайту Госдепа).

"Зачем? Потому что это означает, что меньше денег уходит в российскую казну", - пояснила она. "Таким образом, это можно считать успехом в части привлечения России к ответственности", - добавила представитель американского внешнеполитического ведомства.

Один из журналистов поинтересовался у Нойерт, начались ли поставки США противотанковых комплексов Javelin на Украину, так как, по его выражению, это, вероятно, могло бы стать "еще одним пунктом в списке жестких действий администрации против российского правительства". Однако представительница Госдепа не смогла ответить на этот вопрос.

"Мне нужно проверить, я не уверена. Даже если их поставили, я не уверена, что мы смогли бы это подтвердить (официально)", - пояснила она.

Напомним, ранее в Госдепе сообщали, что в 2017 году действующая санкционная программа помогла сдержать российские продажи вооружения на сумму в несколько миллиардов долларов.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в российском правительстве военно-промышленный комплекс, в конце января оценивал ущерб от уже действующих санкций США для российского ОПК в сотни миллиардов долларов.

Что касается поставок на Украину комплексов Javelin, то об этом решении Вашингтона Нойерт сообщала в конце декабря прошлого года. Она подчеркивала, что целью этого шага является обеспечение защиты территориальной целостности и суверенитета Украины.

Подробностей соглашения с Киевом в Госдепартаменте не приводили. Однако, по данным источников телеканала ABC News, пакет вооружений включает в себя 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок. Общая сумма контракта составляет 47 миллионов долларов.

Помимо Украины, США поставляют комплексы Javelin и Грузии.