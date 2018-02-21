Госдеп рассказал, как США наказали российскую оборонку

Антироссийские санкции, введенные администрацией США в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), привели к потерям российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) примерно на три миллиарда долларов. С таким заявлением выступила накануне, 20 января, на брифинге официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт, передает Newsru.
"Мы считаем, что смогли остановить транзакции на более чем три миллиарда долларов", - заявила она. Нойерт добавила, что срыв этих сделок, по сути, является наказанием для России (цитата по сайту Госдепа).
"Зачем? Потому что это означает, что меньше денег уходит в российскую казну", - пояснила она. "Таким образом, это можно считать успехом в части привлечения России к ответственности", - добавила представитель американского внешнеполитического ведомства.
Один из журналистов поинтересовался у Нойерт, начались ли поставки США противотанковых комплексов Javelin на Украину, так как, по его выражению, это, вероятно, могло бы стать "еще одним пунктом в списке жестких действий администрации против российского правительства". Однако представительница Госдепа не смогла ответить на этот вопрос.
"Мне нужно проверить, я не уверена. Даже если их поставили, я не уверена, что мы смогли бы это подтвердить (официально)", - пояснила она.
Напомним, ранее в Госдепе сообщали, что в 2017 году действующая санкционная программа помогла сдержать российские продажи вооружения на сумму в несколько миллиардов долларов.
Вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в российском правительстве военно-промышленный комплекс, в конце января оценивал ущерб от уже действующих санкций США для российского ОПК в сотни миллиардов долларов.
Что касается поставок на Украину комплексов Javelin, то об этом решении Вашингтона Нойерт сообщала в конце декабря прошлого года. Она подчеркивала, что целью этого шага является обеспечение защиты территориальной целостности и суверенитета Украины.
Подробностей соглашения с Киевом в Госдепартаменте не приводили. Однако, по данным источников телеканала ABC News, пакет вооружений включает в себя 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок. Общая сумма контракта составляет 47 миллионов долларов.
Помимо Украины, США поставляют комплексы Javelin и Грузии.
Закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года. Он предусматривает ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Трамп категорически возражал против выработки этого нормативно-правового акта, но конгресс США принял документ подавляющим большинством голосов и легко преодолел бы президентское вето в случае его применения. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года.